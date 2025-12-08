Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo

Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo
Foto: © photonews

De slechtste wedstrijd van RSC Anderlecht dit seizoen? Hoogstwaarschijnlijk wel. Sommige spelers gingen er compleet doorheen. Wij maakten dan ook de rapporteren op en die zijn niet fantastisch te noemen.

Coosemans (3)

Hij zette zijn team meteen vanaf het begin in de problemen, maar zorgde er daarna voor dat de schade zo lang mogelijk beperkt bleef. Volledig in de steek gelaten door zijn verdedigers, maar zijn rol in de rampzalige avond van RSCA mag niet worden onderschat.

Hey (1)

Dit was niet alleen de slechtste wedstrijd uit zijn carrière bij paars-wit, maar ook een van de slechtste wedstrijden van een centrale verdediger van Anderlecht in de recente herinnering. Zijn landgenoot Zanka had op bepaalde momenten op dezelfde manier de bodem geraakt.

Sardella (5)

Één van de weinigen die (bijna) niets te verwijten viel. Hij deed zijn werk, maar was omringd door spelers die het niet konden bolwerken.

N'diaye (3)

Veel mislukte passes en eruit gehaald tijdens de rust: een totaal mislukte wedstrijd van de Senegalees.

Maamar (4)

Lees ook... Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"Een redelijke invalbeurt, zelfs al werd hij bij de 4-0 in de rug gepakt. Hij bracht gevaar in de zestien (maar miste al zijn voorzetten).

Camara (4)

Hij werd meermaals gepakt in zijn rug en werd systematisch geklopt, maar bracht toch een beetje aanvallend spel na de pauze.

De Cat (4)

Hij speelde een van zijn moeilijkste helften, volledig alleen gelaten in de rol van verdedigende middenvelder zonder Saliba of Llansana aan zijn zijde. Het is duidelijk dat hij daar nog niet klaar voor is, hoewel hem er al in de rust uit halen streng was gezien de algehele off-day. Hij had een penalty veroorzaakt, maar dat was niet de reden voor zijn vervanging.

Llansana (4,5)

Ingebracht tijdens de pauze, maar gepakt bij de 4-0. Hij verloor wat ballen, maar bracht ook iets meer balans, zonder dat het schitterend was.

Stroeykens (3)

Er is een echt probleem Stroeykens bij Anderlecht. Een wedstrijd onwaardig van een basisspeler.

Verschaeren (4)

Hij zal zwaar bekritiseerd worden, na in zekere zin om een basisplaats gevraagd te hebben en niet heel goed te hebben gespeeld op zondag. Maar hij was een van de weinigen die af en toe naar voren speelde, zelfs al was het zonder veel inspiratie. Dodelijk balverlies bij de 4-0.

Angulo (5)

Aanvallend de enige die zijn kans waagde, schoot op doel, daagde zijn tegenstander uit - die zelfs tijdens de rust gewisseld moest worden. De Ecuadoriaan valt weinig te verwijten.

Bertaccini (4)

Niet geslaagd op offensief vlak, maar hij stond er heel alleen voor. Hij was in ieder geval aanwezig bij het opvangen van enkele ballen in de eerste helft. Snel gewisseld na de 4-0, zonder iets te hebben gebracht na de rust.

Cvetkovic (4,5)

Hij werd zwaar gestraft voor de zeer slechte wedstrijd van zijn team met een vervanging tijdens de rust, terwijl hij niet meer te verwijten had dan anderen. 

Luis Vazquez (3)

Het had weinig zin om Cvetkovic eruit te halen: de Argentijn deed het niet beter dan de Serviër, en over het algemeen zelfs nog slechter.

