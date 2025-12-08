'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

De gemeente Anderlecht ontvangt deze week Olympique Marseille voor het duel in de Champions League van Union SG. En dus moeten er ook heel wat veiligheidsvoorschriften gevolgd worden, zoveel is duidelijk.

Union Saint-Gilloise speelt morgenavond opnieuw een Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille, met daarbij uiteraard ook onder meer Arthur Vermeeren, de voormalige middenvelder van Antwerp.

Vanwege de grote drukte en het profiel van de supporters van Marseille heeft de gemeente Anderlecht de wedstrijd als "hoog risico" geclassificeerd en plant ze verscherpte veiligheidsmaatregelen rond het Astridpark.

❗️L’OM fascine un bon nombre de supporters de l’Union, influencés par un noyau de Marseillais expatriés.



Ils cassent la voix en réinterprétant les hymnes du Vélodrome : "Bruxelles, ma ville, je t’aime. Je porte ton emblème", "51 je t’aime…", "Et l’Union va marquer, et nous… pic.twitter.com/AunDTOImPM — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 7, 2025

Dat laat Le Soir weten. Deze verhoogde waakzaamheid is grotendeels te danken aan de reputatie van de fans van Olympique Marseille volgens de krant. De fans, die bekendstaan ​​om hun bijna fanatieke enthousiasme.

Burgemeester komt met stevige acties

Burgemeester Fabrice Cumps van Anderlecht kondigde twee specifieke maatregelen aan voor de wedstrijd van dinsdag: supporters van Marseille mogen alleen met georganiseerde pendelbussen naar het stadion reizen en iedereen zonder ticket wordt de toegang geweigerd.

Ten slotte wordt het aantal toeschouwers voor de wedstrijd van de Youth League, die eerder op de dag in het Dudenpark plaats zal vinden, beperkt. Er zullen wel meer trams rijden vanuit Vorst naar Anderlecht, maar niet voor fans van Marseille.