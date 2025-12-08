KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren"

Als KV Mechelen-kapitein Fredrik Hammar op scherp staat, dan durft hij wel een prikje uitdelen met de adrenaline die nog door zijn lijf stroomt. Deze keer is zijn sneer gericht aan Charleroi.

Dat is de tegenstander die KV Mechelen donderdagavond in de beker en zondagmiddag in de competitie partij gaf. Met twee keer een totaal ander resultaat. De gebruikelijke overlevingsmodus stond zondag veel meer op punt. "We zijn nu op voorsprong gekomen. Dan is het natuurlijk veel gemakkelijker om af te zien en er wat vaker uit te komen."

Hammar had blijkbaar wel moeite met de houding van de Zebra's na de bekerwedstrijd. "Bij Charleroi dachten ze na de vorige wedstrijd dat ze Barcelona waren. Die indruk had ik toch. Deze keer waren ze alvast Barcelona niet, dat was mooi meegenomen. Zij leken wel het KV Mechelen uit de vorige match en wij leken het Charleroi uit de vorige match."

Ander spelbeeld in tweede duel tussen KVM en Charleroi

Het was inderdaad een compleet ander spelbeeld, met dus ook een andere winnaar die uit de strijd kwam. "Het enige wat ze te bieden hadden, waren stilstaande fases en counters." Die Barça-opmerking van Hammar is wel opvallend: had hij dan het gevoel dat Charleroi KVM onderschatte? "Ik weet niet hoe zij denken. We staan boven hen in de competitie, ik zie dus niet in hoe ze ons kunnen onderschatten."

De kloof in aantal punten tussen beide ploegen is alleen maar groter geworden. "Ze staan nu ook nog altijd achter ons. Als ze ons onderschat hebben, dan hebben ze mentale problemen", komt Hammar stevig uit de hoek. "De druk op de bal en de intensiteit maakten het verschil." Een goede positionering helpt bovendien ook. "In de vorige match begonnen we op tien meter van onze man en nu op vijf meter van onze man."

Interne concurrentie bij Malinwa

