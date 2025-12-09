Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het

De handen gingen zondag op elkaar voor misschien wel de meest cruciale driepunter van KV Mechelen dit seizoen. Het besef is aanwezig dat de nood groot was aan een thuiszege, gekoppeld aan minimaal een periode van attractief voetbal.

KVM staat na de zege tegen Charleroi weer vijfde, een knappe positie die gelinkt zou kunnen worden aan een totaal ontspannen sfeer. Toch was die er niet bepaald. Mechelen had twee matchen zonder een bal tussen de palen achter de rug en snakte naar een overtuigende prestatie in eigen huis. Voor de partij van afgelopen weekend was KV de tweede beste uitploeg, maar slechts dertiende in het 'thuisklassement' van de JPL.

Voor de aftrap rolde al eens de gekende leuze van de tribunes dat er 'bloed, zweet en tranen' gewenst was. In Mechelse rangen was het besef aanwezig van wat er op het spel stond. Trainer Fred Vanderbiest had het achteraf over een hele belangrijke overwinning. Mathis Servais had sinds zijn komst ook gemerkt hoe het thuispubliek tracht KV vooruit te stuwen.

KV Mechelen duwt Charleroi een helft achteruit

Servais sprak uit dat Mechelen thuis 'niet zo goed bezig was'. "We moesten vanaf de eerste minuut met veel lef spelen en dat hebben we in de eerste helft heel goed gedaan. In de tweede helft was dat iets minder, omdat je veel geeft in de eerste helft." Voor het eerst kon Malinwa op eigen veld een andere eersteklasser 45 minuten vanuit eigen kracht in de problemen brengen en achteruit duwen. En ja, dat was na rust niet meer zo.

Natuurlijk willen fans dat die goede periode langer aanhoudt, de ploeg minder achteruit trekt bij een voorsprong en de aanval genoeg steun krijgt. Op zijn minst is er nu toch al enigszins goodwill gecreëerd met een prestatie waarvan de betere momenten laten zien hoe mooi het kan zijn. Als er met realisme naar gekeken wordt. Met vijf titularissen van 22 of jonger, is het schaven aan het spel een werk van lange adem.

Hammar weet wat KVM-supporters willen



Ook aanvoerder Fredrik Hammar wist dat KV thuis niet het beste rapport had voorafgaand aan deze zege. "We zouden nochtans energie moeten kunnen halen uit het publiek. De mensen gaan na een week werken naar de thuiswedstrijd van hun favoriete club zien en willen het stadion verlaten met een goed gevoel. We willen hen dat bieden. Supporters willen een ploeg zien die druk zet."