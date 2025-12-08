Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

Het Belgische voetbal is in shock na het overlijden van Glen De Boeck. De eerbetuigingen ter nagedachtenis aan hem stromen in grote getale binnen. Zijn overlijden is dan ook als een shock binnengekomen.

Door het overlijden van Glen De Boeck op 54-jarige leeftijd, is de hele Belgische voetbalwereld in rouw. "Ik ben compleet in shock", zei Olivier Deschacht, die hem zowel als speler en als trainer kende. "Ik zag hem tijdens de bekerfinale. Het was een mooie dag, alles ging goed."

Lorenzo Staelens spreekt over dood Glen De Boeck

"Het is echt schokkend, na al die tijd die ik met hem heb doorgebracht", betreurt hij op JOE FM. Ook onder meer Aimé Anthuenis en Marc Degryse spraken over de plotse dood van De Boeck in een eerste reactie maandagmiddag.

Ook Lorenzo Staelens heeft nu gesproken over de dood van De Boeck. Samen stonden ze meer dan honderd keer op het veld bij Anderlecht en Staelens was ook assistent van De Boeck bij Cercle Brugge, Moeskroen en Lokeren.

Triest nieuws enorm binnengekomen

“Het trieste nieuws is enorm binnengekomen. Ik had wel al gehoord dat er de laatste tijd wat dingen geweest waren waardoor hij geen honderd procent was. Hij had een tijd geleden een hartoperatie gehad met een overbrugging en een week of twee geleden was hij opnieuw in het ziekenhuis beland. Ze hebben toen vocht uit zijn buik getrokken."

“Dan weet je wel dat het niet echt goed gaat en kijk je om nog eens af te spreken. Normaal gingen we dat deze week nog eens doen, maar kijk... Het is er niet meer van gekomen. Hoe snel het soms kan gaan", zocht Staelens naar woorden bij Het Laatste Nieuws.