'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'
Foto: © photonews

Olivier Renard is van plan om deze winter op de transfermarkt actief te zijn. Deze maandag is er een scout van Sporting Anderlecht aanwezig in het Stripe Stadium van Frosinone om een rechtsbuiten in de gaten te houden die een goed seizoensbegin heeft gekend.

Olivier Renard zal flink wat werk te doen hebben tijdens de wintermercato. Hij zal zowel bepaalde ongewenste spelers moeten verkopen als het eerste elftal van Anderlecht versterken met het oog op het einde van het seizoen.

Een scout van Anderlecht bekijkt Farès Ghedjemis

Naarmate de winterstop nadert, zijn de Mauves al actief bezig en starten ze de eerste gesprekken voor de wintermercato op. Deze laatste wedstrijden vóór de winterstop zijn ook de ideale gelegenheid om een laatste keer naar de doelwitten te kijken voordat er eventueel actie wordt ondernomen.

Afgelopen maandag was er volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira een scout van Anderlecht aanwezig in het Stripe Stadium van Frosinone om de wedstrijd tegen Juve Stabia, in de Serie B, te volgen. De aandacht zou zich vooral richten op Farès Ghedjemis, waarin eerder ook al KRC Genk interesse toonde.

Anderlecht wil KRC Genk aftroeven

De 23-jarige Franse rechtervleugelspeler Ghedjemis sloot zich in januari 2024 aan bij Frosinone, afkomstig van FC Rouen voor een bescheiden bedrag van 300.000 €. Na een eerste aanpassingsseizoen is de in Montreuil geboren speler bezig met een doorbraak in de Serie B.


Met een record van vijf doelpunten en twee assists in 14 wedstrijden behoort hij tot de meest beslissende spelers van de Italiaanse tweede divisie. Anderlecht is erg geïnteresseerd in hem en zou in januari een bod kunnen uitbrengen voor een speler wiens contract op 30 juni afloopt. Zijn prijs wordt geschat op slechts 750.000 euro op Transfermarkt.

