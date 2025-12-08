Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

De strijd om play-off 1 en de top-6 zou plots nog wel eens spannender kunnen worden dan enkele weken geleden gedacht. Steeds meer teams komen zich melden in de ruime omtrek van de zesde plaats. Zelfs Antwerp is plots niet kansloos meer.

Om van nieuwe coach Joseph Oosting een wonderdokter te maken, is het nog veel te vroeg. Maar Antwerp is wel iets aan het neerzetten de laatste weken en zo zouden ze plots toch nog in aanmerking kunnen gaan komen voor de top-6.

Kansen na seizoen vol kommer en kwel

"Na een seizoen vol kommer en kwel is het waanzinnig dat Antwerp weer uitzicht heeft op de top 6. Zwak voetbal, veel kritiek op de smalle kern, te weinig kwaliteit, een trainerswissel... en toch staat Antwerp nu op 4 punten van de 6e plaats", beseft ook Tom Boudeweel in zijn analyse bij Sporza.

"Een zware gok vond ik het wel van de nieuwe trainer Joseph Oosting om op die manier te gaan spelen met een beperkte kern: kwalitatief en kwantitatief. Een kern die geen vertrouwen meer had door de vele nederlagen. Borst vooruit, niet te veel tralala en alles geven."

Waar mag Antwerp nog op hopen?

Boudeweel is benieuwd hoelang dat allemaal zal volgehouden worden, maar het begin oogt mooi. En zo kan Antwerp - ook door de prestaties van de andere ploegen - opnieuw dromen van de top-6 in de Jupiler Pro League.

"Dat Antwerp zo dicht kan komen bij de top 6 heeft natuurlijk te maken met het puntenverlies van de andere ploegen. In het klassement zie je nu maar 6 punten verschil tussen de 13e die de degradatiepoule (La Louvière) moet spelen en de 6e die om de titel mag strijden (Standard)."