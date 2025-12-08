Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Union SG en KAA Gent deelden de punten afgelopen weekend. Al had het doelpunt van de landskampioen eigenlijk nooit goedgekeurd mogen worden. Ook Jonathan Lardot deelt die mening.

Kevin Mac Allister scoorde in de slotfase van de wedstrijd tussen Union SG en KAA Gent de gelijkmaker voor Les Unionistes. Maar mocht dat doelpunt doorgaan?

In de opbouw van de fase neemt Mac Allister de bal mee in een armbeweging. Jonathan Lardot heeft de fase inmiddels ook van dichtbij bekeken.

Het doelpunt moest afgekeurd worden

"Het doelpunt moest afgekeurd worden", aldus Lardot bij DAZN. "De VAR had in deze fase sowieso moeten tussenkomen."

De scheidsrechtersbaas in streng in zijn oordeel. Het doelpunt vloeit voort uit eenzelfde fase als het handsspel. Het gaat hier om een foute beoordeling van de scheidsrechter."

Foute beoordeling van de scheidsrechter



"De arm zit in een correcte positie", besluit Lardot. "Maar in de context van de fase is het heel duidelijk dat de bal foutief wordt meegenomen. Een andere uitleg heb ik niet."