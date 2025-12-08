OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 5 reacties
OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026
Word fan van België! 2613

Het WK van komende zomer nadert met rasse schreden. En dus zijn de voorbereidingen in volle gang. FIFA kondigt alvast een maatregel aan.

FIFA heeft bevestigd dat er op het komende WK zogenaamde verfrissingspauzes zullen worden gehouden. Elke wedstrijd krijgt een onderbreking bij minuut 22 van iedere speelhelft.

In de praktijk komt de maatregel neer op de gekende drinkpauzes om spelers toe te laten in warme temperaturen te presteren. Op het WK zal de pauze ongeacht de weersomstandigheden gehouden worden.

De duurtijd van deze verfrissingspauze komt neer op drie minuten. Al zullen de scheidsrechters ook nog iets te zeggen hebben.

"Stel dat er in minuut 20 of minuut 21 een spelonderbreking is door een blessure mag de scheidsrechter beslissen", klinkt het bij FIFA. "In dat geval kan die onderbreking als verfrissingspauze gebruikt worden."

104 wedstrijden met 208 extra pauzes

Voor de volledigheid: het komende WK vindt plaats van donderdag 11 juni 2026 tot zondag 19 juli 2026. In totaal zullen er niet minder dan 104 wedstrijden worden onderbroken voor een verfrissingspauze halverwege elke helft.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken Analyse

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

22:40
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
3
Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

22:00
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

21:40
'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

21:20
Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

21:00
Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

20:40
2
Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

20:20
Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

20:00
4
Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

19:40
4
Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

19:20
De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

19:00
1
Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

18:40
Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

17:00
201
Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

18:20
31
"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

17:40
44
'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

18:00
1
Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

17:21
Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

16:30
David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

16:01
Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

15:31
4
Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

14:40
1
'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

15:00
1
Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

14:20
1
Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

14:00
🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

12:21
Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

13:30
4
Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

13:00
6
Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

11:00
"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

12:40
1
Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

08:20
2
'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

12:05
11
KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren" Reactie

KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren"

11:30
8
En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

11:41
5
Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

11:20
2
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

11:10
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 12/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Qatar Qatar 14/06 Zwitserland Zwitserland
Nederland Nederland 15/06 Japan Japan
Spanje Spanje 16/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
België België 16/06 Egypte Egypte
Frankrijk Frankrijk 17/06 Senegal Senegal
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 18/06 Kroatië Kroatië
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026 Jeroentanesy Jeroentanesy over KRC Genk - Westerlo: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - Union SG: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - Antwerp: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Anderlecht - STVV: - Andreas2962 Andreas2962 over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Jeroentanesy Jeroentanesy over Zulte Waregem - La Louvière: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Cercle Brugge - KV Mechelen: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Standard - OH Leuven: - Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved