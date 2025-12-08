OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

Het WK van komende zomer nadert met rasse schreden. En dus zijn de voorbereidingen in volle gang. FIFA kondigt alvast een maatregel aan.

FIFA heeft bevestigd dat er op het komende WK zogenaamde verfrissingspauzes zullen worden gehouden. Elke wedstrijd krijgt een onderbreking bij minuut 22 van iedere speelhelft.

In de praktijk komt de maatregel neer op de gekende drinkpauzes om spelers toe te laten in warme temperaturen te presteren. Op het WK zal de pauze ongeacht de weersomstandigheden gehouden worden.

Players at @FIFAWorldCup 2026 will benefit from three-minute hydration breaks in each half as FIFA prioritises player welfare at next year's tournament: — FIFA (@FIFAcom) December 8, 2025

De duurtijd van deze verfrissingspauze komt neer op drie minuten. Al zullen de scheidsrechters ook nog iets te zeggen hebben.

"Stel dat er in minuut 20 of minuut 21 een spelonderbreking is door een blessure mag de scheidsrechter beslissen", klinkt het bij FIFA. "In dat geval kan die onderbreking als verfrissingspauze gebruikt worden."





104 wedstrijden met 208 extra pauzes

Voor de volledigheid: het komende WK vindt plaats van donderdag 11 juni 2026 tot zondag 19 juli 2026. In totaal zullen er niet minder dan 104 wedstrijden worden onderbroken voor een verfrissingspauze halverwege elke helft.