Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

Carl Hoefkens zit op de wip. De Belgische coach lijkt het slachtoffer te worden van de slechte resultaten bij NAC Breda. En zijn eigen uitspraken zullen er ook niet aan helpen.

NAC Breda ging ook afgelopen zondag onderuit. De troepen van Carl Hoefkens verloren met 1-0 bij Sparta Rotterdam.

Met amper twaalf punten uit vijftien wedstrijden kampeert De Parel van het Zuiden op een verlaatste plaats in de Eredivisie.  Een lichtpuntje: de kloof met de veilige zestiende plaats bedraagt amper twee punten.

Kop van Jut

Al hebben de fans daar momenteel geen boodschap aan. Na de nederlaag van afgelopen zondag was Hoefkens de Kop van Jut bij de meegereisde fans uit Breda. 

Voetbal International weet bovendien dat de stoel van Hoefkens aan het wankelen is. De bestuurskamer had een rustiger seizoen in gedachten. 

Onze fans mogen rumoerig zijn. Maar binnenskamers moet er rust gevonden worden. Dat vinden mensen bij deze club niet altijd gemakkelijk

Carl Hoefkens

Onze fans mogen rumoerig zijn", aldus Hoefkens na de wedstrijd. "Maar binnenskamers moet er rust gevonden worden. Dat vinden mensen bij deze club niet altijd gemakkelijk

Wie tussen de lijnen kan lezen merkt héél duidelijk frustratie en kritiek aan het adres van de bestuurders. En we hebben zo'n flauw vermoeden dat die laatste groep daar niet om zal kunnen lachen…

