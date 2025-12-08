Analyse Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise kwam al snel op achterstand tegen Gent. Dit spelpatroon herhaalt zich de laatste wedstrijden. En tegen Marseille mag dat absoluut niet gebeuren, want in Europa is een achterstand nog gevaarlijker.

Het zou te makkelijk zijn geweest om te schrijven dat Union Saint-Gilloise, door na vijf minuten een tegengoal te incasseren, te lijden had onder dit moment van onzekerheid in het Dudenpark, veroorzaakt door de stilte van de fans gedurende de eerste twaalf minuten.

Niet scherp genoeg begonnen

Alleen is het niet de eerste keer dit seizoen dat het voorvalt: tegen Anderlecht en Zulte Waregem stonden de mannen van David Hubert ook al binnen het eerste kwartier op achterstand. De wil was er echter wel. Enkele seconden eerder had Raul Florucz de paal geraakt na een prachtig uitgevoerde actie.

Maar verdedigend zat het nog niet helemaal goed. "We waren niet scherp genoeg", gaf Kevin Mac Allister toe. "Het is ook een kwestie van details. Vlak daarvoor raakten we de paal, dat had de wedstrijd volledig kunnen doen kantelen, maar dat gebeurde niet."

Geen excuses voor Union SG tegen Marseille

Union had dit seizoen slechts één doelpunt tegen gekregen in het Dudenpark, maar nu hebben ze er twee in drie dagen moeten incasseren. De Argentijn maakt zich echter geen zorgen: "Het kan gebeuren in een paar wedstrijden. Fouten maken hoort erbij. Het belangrijkste is hoe we als team reageren."

Lees ook... Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord
Zo'n scenario moeten ze dinsdag tegen Marseille absoluut vermijden: "Het wordt een finale, zowel voor ons als voor hen. Beide ploegen hebben zes punten. Als we in de Champions League willen blijven, moeten we winnen. Elke fout wordt afgestraft."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (09/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Marseille
Union SG
Kevin Mac Allister

Meer nieuws

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

20:40
1
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

21:40
OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

23:00
Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

17:21
David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

16:01
Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

22:00
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
1
'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

21:20
Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

21:00
Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

20:20
Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

19:20
Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

20:00
4
Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

18:40
Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

19:40
4
De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

19:00
Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

14:00
Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

17:00
200
Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

18:20
27
'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

12:05
11
"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

17:40
44
'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

18:00
1
Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

16:30
Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

15:31
4
Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

14:40
1
'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

15:00
1
Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

14:20
1
Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

13:30
4
Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

13:00
6
"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

12:40
1
🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

12:21
KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren" Reactie

KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren"

11:30
8
En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

11:41
5
Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

11:00
Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

11:20
2
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

11:10
3
'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

10:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 09/12 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 09/12 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 09/12 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 09/12 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 09/12 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 09/12 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 09/12 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 09/12 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 09/12 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 10/12 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" FCBalto FCBalto over Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal FCBalto FCBalto over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil Jerre76 Jerre76 over Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen Don Doumbia Don Doumbia over Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters Stefaan_82 Stefaan_82 over "Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge Kielse trots Kielse trots over Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord Star.CSR Star.CSR over 'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved