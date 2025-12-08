Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

Union Saint-Gilloise kwam al snel op achterstand tegen Gent. Dit spelpatroon herhaalt zich de laatste wedstrijden. En tegen Marseille mag dat absoluut niet gebeuren, want in Europa is een achterstand nog gevaarlijker.

Het zou te makkelijk zijn geweest om te schrijven dat Union Saint-Gilloise, door na vijf minuten een tegengoal te incasseren, te lijden had onder dit moment van onzekerheid in het Dudenpark, veroorzaakt door de stilte van de fans gedurende de eerste twaalf minuten.

Niet scherp genoeg begonnen

Alleen is het niet de eerste keer dit seizoen dat het voorvalt: tegen Anderlecht en Zulte Waregem stonden de mannen van David Hubert ook al binnen het eerste kwartier op achterstand. De wil was er echter wel. Enkele seconden eerder had Raul Florucz de paal geraakt na een prachtig uitgevoerde actie.

Maar verdedigend zat het nog niet helemaal goed. "We waren niet scherp genoeg", gaf Kevin Mac Allister toe. "Het is ook een kwestie van details. Vlak daarvoor raakten we de paal, dat had de wedstrijd volledig kunnen doen kantelen, maar dat gebeurde niet."

Geen excuses voor Union SG tegen Marseille

Union had dit seizoen slechts één doelpunt tegen gekregen in het Dudenpark, maar nu hebben ze er twee in drie dagen moeten incasseren. De Argentijn maakt zich echter geen zorgen: "Het kan gebeuren in een paar wedstrijden. Fouten maken hoort erbij. Het belangrijkste is hoe we als team reageren."

Zo'n scenario moeten ze dinsdag tegen Marseille absoluut vermijden: "Het wordt een finale, zowel voor ons als voor hen. Beide ploegen hebben zes punten. Als we in de Champions League willen blijven, moeten we winnen. Elke fout wordt afgestraft."