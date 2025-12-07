Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

De Rode Duivels weten waar ze aan toe zijn op het WK. Ook Curaçao weet dat. Het kleine eiland trekt naar het WK onder leiding van Dick Advocaat, die ooit halsoverkop vertrok bij de Belgische nationale ploeg.

Curaçao mag voor het eerst in zijn geschiedenis deelnemen aan de hoogmis van het internationale voetbal. Zo zal er nog wat meer Nederlands gesproken worden tijdens het toernooi. Ook coach Dick Advocaat spreekt uiteraard Nederlands.

De ervaren coach mag in de herfst van zijn carrière nog een mooie laatste bladzijde bijschrijven in zijn al rijkgevulde voetbalboek. Curaçao kwam op het WK in een groep terecht met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador, niet meteen de gemakkelijkste loting. Maar het WK-ticket behalen, was al een eerste grote stap.

Aanbieding die hij niet kon weigeren

Sporza kreeg Advocaat na de loting te pakken en kwam nog eens terug op zijn passage bij de Rode Duivels. Hij stond van september 2009 tot april 2010 kortstondig aan het hoofd van de Belgen. Vijf wedstrijden leidde hij de zogenoemde Gouden Generatie, die wel geen toernooi kon winnen.

"Neen, dat had zeker een gouden kunnen worden", denkt Advocaat. "Met de juiste trainer? Ja, misschien wel." Advocaat ruilde België in voor Rusland en een pak Russische roebels, een keuze waar in België een pak kritiek op kwam.

"Een aanbieding die ik gewoon niet kon weigeren", zegt hij daarover. "En dat was ook het enige jaar dat de Belgische bond winst gemaakt heeft", voegt hij toe met een kwinkslag.