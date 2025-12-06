Ivan Leko woest: "Wat doen ze bij de VAR dan, een pilsje drinken?"

Dé fase in Union SG tegen KAA Gent was de gelijkmaker van MacAllister. In aanloop naar dat doelpunt was er namelijk handspel van een speler van Union SG. Bij Gent waren ze meteen zeker, maar de VAR ... kwam niet tussen.

Coach Ivan Leko was meer dan een klein beetje boos. Hij kreeg tijdens de wedstrijd al geel van de ref, maar na de match ging hij nog door op zijn elan en nog even in discussie met onder meer Burgess van Union op het veld.

De T1 van de Buffalo's trok dan ook meteen van wal op zijn persconferentie, zoals hij daarvoor ook al bij de rechtenhouders op televisie had gedaan. "DIt is echt niet te geloven wat hier is gebeurd", maakte hij zijn woede kenbaar.

"Normaal ben ik heel rustig. Ik weet dat scheidsrechters fouten kunnen, maar dit is echt ongelooflijk. Na de match kwam de ref bij ons om te zeggen dat het duidelijk handspel was en dat hij het jammer vond dat hij niet naar de VAR ging kijken."

Waarom mocht de ref niet gaan kijken van de VAR?

"Om dit niet te zien, moet je blind zijn. Het is beschamend. Hij toonde zich een mens door z’n fout toe te geven, maar wat hebben we daaraan? Wat heb je aan technologie als je ze niet gebruikt? Gebruik het dan toch!"