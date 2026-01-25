Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?
Foto: © photonews

De wintermercato van Club Brugge is eerder traag op gang gekomen. Er wordt gesproken over heel wat mogelijke aanwinsten, maar tot op heden staat het aantal effectief gesloten deals wel nog steeds maar op 1.

Er is nog tijd in deze wintermercato - tot begin februari. Maar toch: Club Brugge heeft tot op heden nog niet al te veel deals weten te maken en er komen toch belangrijke maanden aan voor blauw-zwart in de strijd om de titel.

Voorlopig nog maar één aanwinst voor Club Brugge

De 22-jarige Félix Lemaréchal is de nieuwste aanwinst van Club Brugge. Hij tekende een contract voor drieënhalf seizoen op Jan Breydel. En zo werd hij op zaterdag 24 januari de eerste winteraanwinst van blauw-zwart.

En dus is het wachten op extra deals voorlopig. De wintermercato blijft voorlopig vrij kalm, ook al was er vooraf sprake over heel wat geweld op de transfermarkt. Zo had Bart Verhaeghe op voorhand flinke woorden in de mond genomen.

Nog veel vuurwerk op komst bij Club Brugge?

“U mag erop rekenen dat we godverdikke die titel gaan pakken dit jaar. Daar gaan we alles aan doen", aldus Bart Verhaeghe in Het Belang van Limburg anderhalve maand geleden. "We gaan ons versterken. Na Nieuwjaar gaan jullie een totaal ander Club Brugge zien. Daar mag je zeker van zijn."

Lees ook... Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen
Tot op heden is het nog een beetje wachten tot alle deals gefinaliseerd zullen zijn. Werk aan de winkel dus nog steeds voorlopig. En dus zijn ook de supporters toch stilaan ongeduldig aan het worden, zo klonk het op de sociale media: "We hebben geen vechtlust en geen grinta en nog geen nieuwe spelers na een maand."

