BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

Het hing al even in de lucht, maar de deal is nu helemaal rond. De 22-jarige Félix Lemaréchal is de nieuwste aanwinst van Club Brugge. Hij tekent een contract voor drieënhalf seizoen op Jan Breydel, waar hij eerder al speelde voor Cercle Brugge.

"Félix Lemaréchal (22) tekent een contract voor drieënhalf seizoen bij Blauw-Zwart. De Franse aanvallende middenvelder met Ivoriaanse roots komt over van RC Strasbourg Alsace, waar hij dit seizoen 16 wedstrijden speelde."

"Lemaréchal doorliep de jeugdacademies van FC Girondins Bordeaux en AS Monaco en debuteerde in 2021/22 in de Ligue 1 voor het eerste elftal van AS Monaco", aldus Club Brugge in een bericht gedeeld op de eigen webstek.

Club Brugge heeft ex-speler Cercle Brugge Félix Lemaréchal helemaal beet

"Na een periode bij Stade Brestois 29 werd hij in het seizoen 2023/24 uitgeleend aan Cercle Brugge. In de Jupiler Pro League kwam Félix 32 keer in actie en was hij goed voor 2 doelpunten en 5 assists. Het seizoen daarop trok hij naar RC Strasbourg Alsace, waar hij 46 wedstrijden speelde, 5 keer scoorde en 7 assists gaf."

"Lemaréchal tekent een contract tot 2029 bij Blauw-Zwart. Welkom Félix!", aldus nog de Bruggelingen. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om hem meteen veel succes te wensen op Jan Breydel de komende maanden en jaren.





Club Brugge tast diep in de buidel en zou tot zes miljoen euro gaan betalen voor de jonge middenvelder. De vraagprijs lag op hetzelfde niveau als wat Strasbourg destijds betaalde. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde ondertussen zelfs al tien miljoen euro.