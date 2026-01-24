"Of ik kwaad was aan de rust?" Ivan Leko onthult wat hij vond van Club Brugge

Club Brugge heeft thuis met 4-3 gewonnen tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart was dominant, maar maakte het zichzelf opnieuw moeilijk door drie tegengoals te slikken.

Met zo'n 90% balbezit in de eerste dertig minuten was Club Brugge bijzonder dominant, maar het kon maar één keer scoren. Zulte Waregem scoorde net voor de rust echter nog twee keer en trok zo met een voorsprong de rust in.

Dominant Club slikt twee doelpunten

"We begonnen erg goed en ik stond echt te genieten. We hadden drie of vier doelpunten moeten scoren in de eerste helft", zei Ivan Leko achteraf. "Maar uit het niets kregen we dan plots twee doelpunten binnen."

"Of ik kwaad was in de rust? Nee, want we speelden heel goed. Het kwam er op aan om zo te blijven voetballen en dat hebben we ook gedaan. Ik ben blij met hoe mijn spelers hebben teruggevochten", stelde Leko.

Club gaat nog op en over Zulte Waregem

Club kon na twee minuten in de tweede helft weer gelijk maken via Mechele en op het uur scoorde Stankovic ook de 3-2. Tresoldi zorgde tien minuten voor tijd wel voor de 4-2, maar via Opoku werd het wel meteen weer 4-3.

Lees ook... Ivan Leko komt met zorgwekkende update over blessure van Christos Tzolis›

"In de tweede helft stond er maar één ploeg op het veld. In de slotfase zetten zij nog alles op alles, waardoor er weer even paniek was bij ons. Maar we hebben de zege wel verdiend over de streep getrokken."