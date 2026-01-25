'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

Foto: © photonews

KV Mechelen sluit op zondagavond de voetbalspeeldag in de Belgische competitie af met een streekduel tegen KVC Westerlo. Dat doen ze meer dan waarschijnlijk zonder Lion Lauberbach, die op het punt staat te vertrekken. Al is er ook een mogelijke opvolger meteen.

Lion Lauberbach staat dichtbij een overstap van KV Mechelen naar het Italiaanse Venezia en dus moet er bij Malinwa (dringend) een nieuwe aanvaller gaan komen. Die lijken ze in Nederland ondertussen te hebben gevonden.

De Kakkers hebben namelijk hun oog laten vallen op Bouke Boersma, een 20-jarige centrumspits geboren in Deventer en momenteel aan het spelen voor De Graafschap in de Nederlandse tweede klasse, de Keukenkampioen Divisie.

De jonge Nederlander heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van 450.000 euro en is daarmee een haalbare en betaalbare aanwinst voor KV Mechelen, ook al maakte hij dit seizoen al heel wat indruk.

KV Mechelen-target Bouke Boersma maakt indruk bij De Graafschap

In 21 wedstrijden voor De Graafschap was hij al goed voor twaalf doelpunten en twee assists. De jeugdspeler van Vitesse Arnhem heeft zo een snelle doorbraak weten te forceren en houdt zijn team zo ook op schema om mee te strijden voor promotie.

Lees ook... LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"
Mogelijk zal Boersma zelf nu dus de overstap wagen naar België, al zijn er vanuit Nederland wel kapers op de kust. Zo zou ook onder meer Go Ahead Eagles zich al hebben geroerd en gesprekken zijn opgestart om hem in huis te halen.

