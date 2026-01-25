Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er is al heel veel gesproken geweest over een mogelijke exit van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht, amper enkele maanden nadat hij op huurbasis naar het Lotto Park kwam. Tegen Dender EH zat hij in de selectie, maar er is wat op til.

Er circuleren de laatste dagen meerdere geruchten dat Yasin Özcan na een half seizoen zou vertrekken uit RSC Anderlecht. Toen daar naar werd gevraagd op de persconferentie eerder op vrijdag, viel Besnik Hasi uit de lucht.

Fabrizio Romano - toch een kenner als het gaat over transfers - had zaterdag laten weten dat de deal wel degelijk rond zal komen. De jonge verdediger wordt een onderdeeltje van de deal rond Tammy Abraham, Aston Villa en Besiktas.

Groen licht rond Yasin Özcan bij RSC Anderlecht?

Paars-wit heeft het huurcontract nog niet beëindigd en onderhandelde nog met Aston Villa. Zo zouden ze een compensatie willen, omdat hij normaal gezien voor een heel seizoen gehuurd zou worden en dat nu dus niet langer zou doorgaan.

Nu zou er echter wel groen licht op komst zijn, toch als we de Turkse TV-reporter Ertan Süzgün mogen geloven. Hij gaf op de sociale media wat meer duiding en gaf daarbij aan dat er een doorbraak is gekomen tussen alle partijen.

Lees ook... Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

"Beşiktaş heeft groen licht gekregen van Anderlecht in de onderhandelingen. Yasin Özcan zal zich tijdens de wintertransferperiode bij de selectie van Beşiktaş voegen. Hij zal de komende dagen in Istanbul aankomen", aldus Süzgün.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Aston Villa
Yasin Özcan

Meer nieuws

LIVE: Genk neemt wedstrijd meteen in handen na rust! Live

LIVE: Genk neemt wedstrijd meteen in handen na rust!

17:13
Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Reactie

Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op"

16:59
1
Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

09:30
10
Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" Reactie

Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet"

16:32
RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

16:00
📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

16:30
2
Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

15:25
🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Reactie

🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging

15:15
2
Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

14:30
'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

15:30
1
Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

15:00
2
Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

14:04
10
LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

11:45
Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

11:30
Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

13:30
🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

14:00
'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

13:00
1
Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen Reactie

Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen

12:15
Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

12:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

09:30
Is de strijdbijl tussen Youri Tielemans en zijn coach begraven? "Dit gedrag kan niet!"

Is de strijdbijl tussen Youri Tielemans en zijn coach begraven? "Dit gedrag kan niet!"

10:00
LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

11:15
Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

12:00
LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

10:45
"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

11:00
LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

10:25
Willy Sommers, Anderlecht-fan en grote supporter van zoon Luka bij Dender: "Ik had ook prof kunnen worden" Interview

Willy Sommers, Anderlecht-fan en grote supporter van zoon Luka bij Dender: "Ik had ook prof kunnen worden"

08:00
Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

10:30
1
🎥 Kijk hoe Rayane Bounida de Ajax-fans liet genieten

🎥 Kijk hoe Rayane Bounida de Ajax-fans liet genieten

08:40
Mirakel dat STVV-matchwinnaar op het veld stond: "Peter Delorge is eigenlijk de matchwinnaar"

Mirakel dat STVV-matchwinnaar op het veld stond: "Peter Delorge is eigenlijk de matchwinnaar"

08:20
Felice Mazzu is het niet eens met VAR en scheidsrechter en laat dat duidelijk merken

Felice Mazzu is het niet eens met VAR en scheidsrechter en laat dat duidelijk merken

09:00
Overnemen van De Mil en hoofdtrainer worden? Leye zegt waar zijn ambities liggen

Overnemen van De Mil en hoofdtrainer worden? Leye zegt waar zijn ambities liggen

07:00
Gaat Reynolds zijn landgenoot Yow achterna en trekt hij naar MLS?

Gaat Reynolds zijn landgenoot Yow achterna en trekt hij naar MLS?

06:30
Ook hij denkt aan terugkeer naar Anderlecht: "Over gesproken met Romelu Lukaku"

Ook hij denkt aan terugkeer naar Anderlecht: "Over gesproken met Romelu Lukaku"

23:00
2
Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana

Besnik Hasi heeft nog iets te zeggen over de contractverlenging van Kana

21:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Sane - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Sane - Stroeykens

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - Charleroi: 0-1 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant Nelvafrel Nelvafrel over KRC Genk - Cercle Brugge: 1-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Stefaan_82 Stefaan_82 over Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken André Coenen André Coenen over Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond Soloria Soloria over Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens Rafc4ever Rafc4ever over 📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp Swakke25 Swakke25 over 'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger' See you Essevee See you Essevee over 🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved