Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

Er is al heel veel gesproken geweest over een mogelijke exit van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht, amper enkele maanden nadat hij op huurbasis naar het Lotto Park kwam. Tegen Dender EH zat hij in de selectie, maar er is wat op til.

Er circuleren de laatste dagen meerdere geruchten dat Yasin Özcan na een half seizoen zou vertrekken uit RSC Anderlecht. Toen daar naar werd gevraagd op de persconferentie eerder op vrijdag, viel Besnik Hasi uit de lucht.

Fabrizio Romano - toch een kenner als het gaat over transfers - had zaterdag laten weten dat de deal wel degelijk rond zal komen. De jonge verdediger wordt een onderdeeltje van de deal rond Tammy Abraham, Aston Villa en Besiktas.

Groen licht rond Yasin Özcan bij RSC Anderlecht?

Paars-wit heeft het huurcontract nog niet beëindigd en onderhandelde nog met Aston Villa. Zo zouden ze een compensatie willen, omdat hij normaal gezien voor een heel seizoen gehuurd zou worden en dat nu dus niet langer zou doorgaan.

Beşiktaş, Anderlecht ile yaptığı görüşmelerde onay aldı.



Yasin Özcan, devre arası Beşiktaş kadrosuna dahil oluyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacak. — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 25, 2026

Nu zou er echter wel groen licht op komst zijn, toch als we de Turkse TV-reporter Ertan Süzgün mogen geloven. Hij gaf op de sociale media wat meer duiding en gaf daarbij aan dat er een doorbraak is gekomen tussen alle partijen.



"Beşiktaş heeft groen licht gekregen van Anderlecht in de onderhandelingen. Yasin Özcan zal zich tijdens de wintertransferperiode bij de selectie van Beşiktaş voegen. Hij zal de komende dagen in Istanbul aankomen", aldus Süzgün.