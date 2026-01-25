Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

Anderlecht dreigt Yasin Özcan dan toch al deze winter kwijt te spelen. De jonge verdediger wordt gehuurd tot het einde van het seizoen, maar zijn toekomst ligt mogelijk sneller elders.

Aston Villa, de moederclub van Özcan, heeft namelijk een akkoord met Beşiktaş. In dat pakket zit ook de overgang van Tammy Abraham voor zo’n 21 miljoen euro.

Aanvankelijk was het plan dat Özcan pas na het seizoen zou aansluiten bij de Turkse topclub. Inmiddels wordt echter gezocht naar een formule om hem meteen over te nemen.

Yasin Özcan kan naar Besiktas, als er een oplossing gevonden wordt

Daarvoor is wel een oplossing nodig met Anderlecht. Paars-wit heeft het huurcontract nog niet beëindigd en onderhandelt nog met Aston Villa.

Omdat Özcan tot het einde van het seizoen gehuurd is, zal Anderlecht financiële compensatie eisen. Gratis laten vertrekken is geen optie.

Als alle partijen een akkoord vinden, kan Özcan deze winter al aansluiten bij Beşiktaş. Anderlecht is intussen nog op zoek naar een extra verdediger, maar richt zich vooral op opportuniteiten.