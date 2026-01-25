LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

Voor de huidige nummer 6 uit de JPL begint met het bezoek van Westerlo een cruciale reeks. KVM krijgt de gelegenheid om tegen rechtstreekse concurrenten zijn plek in de top zes te verstevigen. Volgt er nu een mindere reeks, dan kan het ook de andere kant uitgaan.

Westerlo is ook een tegenstander waarbij het alle kanten kan uitgaan: van Anderlecht een rammeling geven en ei zo na winnen in Genk tot thuis verliezen van Cercle. "Herkenbaar", grijnst KVM-trainer Fred Vanderbiest. "Westerlo is een heel goed voetballende ploeg. Langs de andere kant zie je dat ze al 32 doelpunten slikten. Ze spelen heel attractief, maar ondertussen hebben wij zeven punten meer."

Vanderbiest weet wel welke situatie hij verkiest. "Als je kijkt naar de expected goals of expected gewonnen matchen zouden zij op plaats vier of vijf moeten staan en wij op plaats veertien. De realiteit is dat wij zesde staan en zij twaalfde." De expected goals zeggen dus helemaal niet alles over hoe de wedstrijden zullen eindigen.

Vertrekkers bij Westerlo

Met het vertrek van Rommens en Yow is er wel wat beweging bij de Kempenaars. Verwacht Vanderbiest een heel ander Westerlo? "Neen, ik denk het niet. Ze hebben voor de winterstop door een blessure ook al zonder Rommens gespeeld. Ze hebben dit dan opgevangen door Mbamba en Reynolds afwisselend links en rechts te zetten."

Weinig kans dus dat Charaï alles door elkaar gooit tegen zijn ex-ploeg. "Ze spelen meestal met dezelfde ploeg, met eenzelfde dynamiek en systeem. De linksachter die overkomt van Guingamp heeft ook hetzelfde profiel als Rommens en Bos vroeger. Ze weten perfect wat ze gaan halen zijn. Hun speelstijl zal niet erg veranderen."

Uitkijken naar keuzes Vanderbiest



Daarnaast laat Vanderbiest verstaan dat Antonio en Vanrafelghem dicht bij een plek als titularis staan, maar is hij tot ook tevreden over de prestatie van Kireev bij diens eerste basisplaats. Uitkijken dus welke keuzes hij maakt. De Wolf, Golic, Ouahabi, Raman en Salifou zijn nog out. Mrabti komt wel weer bij de kern. Bij Westerlo zijn Vaesen en Kimura twijfelachtig. Laalaoui en Bujupi ontbreken zeker.