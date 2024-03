En wat nu, Genk en Gent? KV Mechelen springt voorlopig naar de top 5 en het is duidelijk wie het mag danken

Het houdt maar niet op voor KV Mechelen! De revival van Malinwa in 2024 is voor Genk en Gent slecht nieuws. Voorlopig vallen beide topclubs uit de top 6, maar ze komen dit weekend uiteraard wel nog in actie. In KVM-Westerlo was Kerim Mrabti de matchwinnaar met zijn twee doelpunten.

De ene ploeg mikt op de Champions' Play-offs, de andere op het ontwijken van de play-downs: geen nood dus aan een studieronde. Na ruim een minuut stond Mrabti al oog in oog met Bolat, die laatste haalde het. Tien minuten later nog eens een voorbeeld van het fraaie voetbal waar Malinwa de laatste maanden bekend voor staat.

En het was meteen prijs. Hairemans die de luchtduels vol aanging, Slimani die uitstekend de bal uit de lucht haalde en perfect in de loop gaf van Pflücke. Die leverde een puike voorzet af, waarop Schoofs dan op infiltreerde. Die trok voor doel en Mrabti kon haast van op de doellijn de 1-0 in de netten frommelen.

Cruciale rol Slimani bij 1-0

De afwerking was nog het minst mooi, maar wat een prachtige aanval over verschillende stationnetjes. Met niet toevallig alweer een cruciale rol in het begin voor Slimani. Nadien werd Mechelen wel afwachtender en in de kluts kon Frigan trappen van in de rechthoek. Coucke stond pal.

Op de juiste momenten scoren, daar draait het om in het voetbal. En ook die kunst beheersen de Mechelaars tegenwoordig. De voorzet van Foulon was iets te ver, maar niet getreurd. Slimani legde af voor Mrabti en de Zweed duwde zijn tweede van de avond in de touwen (2-0).

Twee treffers van Mrabti

De Kemphanen hadden dan wel meer dan de helft van het balbezit, ze konden daar te weinig mee aanvangen. Al lukte het na de pauze wel eens om Yow af te zonderen voor doel. De Amerikaan schoof de kans op de 2-1 net voorlangs. Aan de inzet lag het langs Westelse zijde zeker niet, aan de scherpte wel.

Bij KVM hadden ze dat dan weer in overvloed. Slimme loopbeweging van de pas ingevallen Storm, Pflücke duwde de 3-0 binnen. Er kwam wel nog een eerredder en dat was een pareltje: Bos joeg de 3-1 heerlijk in de winkelhaak. KV zal er niet om malen: het zet Cercle, maar vooral topclubs Genk en Gent zwaar onder druk.