Alle hens aan dek: Union ziet Anderlecht naderen en ook Gent schiet weinig op na intense topper in Dudenpark

Union SG en KAA Gent hebben in het Dudenpark 1-1 gelijkgespeeld. De Buffalo's speelden zeker in de eerste helft vrank en vrij, maar na de voorsprong van Gerkens drukte Union door. Verder dan de 1-1 via ex-Buffalo Castro-Montes raakten ze echter niet. Beide ploegen schieten weinig op met de 1-1.