Kwam Union SG heel goed weg tegen KAA Gent? "Een doodschop als deze moet bestraft worden met rood"

Afgelopen weekend kregen we enkele spannende wedstrijden te zien op de voorlaatste speeldag. Maar er waren ook alweer een aantal discutabele beslissingen van de arbitrage om te noteren.

Voormalig scheidsrechter Serge Gumienny heeft het allemaal gezien. Waar hij het meest van onder de indruk was, was een vliegende tackle van Mohamed Amoura in de wedstrijd tegen KAA Gent.

De Algerijnse aanvaller kreeg echter geen kaart. "Nog een woordje over de tackle van Amoura in Union - AA Gent. Voor mij was dat zuiver rood", stelt hij bij Het Belang van Limburg.

"Een vliegende tackle met een enorm hoge intensiteit en met de studs vooruit. Het is niet omdat de tegenstander snel weer rechtstaat dat er geen rood getrokken mag worden hé. Een doodschop als deze moet bestraft worden met rood. Punt", besluit Gumienny duidelijk.