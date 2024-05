Noa Lang komt met emotioneel bericht na gewonnen landstitel bij PSV: "Elke wedstrijd was dat confronterend"

PSV speelde kampioen in Nederland na een geweldig seizoen. Voor speler Noa Lang was het persoonlijk wel een lastiger seizoen.

PSV vierde onlangs de titel in de Nederlands Eredivisie. Wie daar niet zo veel aan mee kon helpen was Noa Lang. De Nederlander kampte met bijzonder veel blessureleed. Er moest hem nog wat van het hart.

"Ik ben niet het type dat de buitenwereld laat merken wat er zich mentaal allemaal afspeelt en ik houd dingen graag privé. Maar ik vind dat ik dat nu wel moet doen om dingen duidelijk te maken", begint Lang op zijn Instagram-account.

"Elke wedstrijd was het confronterend om mijn team te zien spelen en niet mee te kunnen doen door een hamstringprobleem waar ik sinds augustus last van heb, maar door drie verkeerde diagnoses pas in januari ben achtergekomen. Het probleem leek veel erger dan wat er eerst werd verteld."

"En dat verklaarde waarom ik elke keer als ik dan weer minuten begon te maken, ik weer last kreeg van mijn hamstring. Er zijn fouten gemaakt maar ik neem niemand iets kwalijk. Ook heb ik de ziekte van Pfeiffer gehad, wat het hele revalidatieproces niet makkelijker heeft gemaakt."

Maar Noa Lang sluit zijn bericht toch nog op een positieve noot af. "Maar ik ben altijd blijven lachen. Ik wil iedereen binnen PSV bedanken voor alle steun en waardering die ik vanaf dag 1 krijg. PSV is een warme familieclub en ik ben dankbaar dat ik daar deel van mag uitmaken. Ook al voelde dat voor mij persoonlijk de afgelopen maanden niet zo. Ik ben trots op mijn team en ik focus me nu al op volgend seizoen waarin we samen alle prijzen gaan pakken."