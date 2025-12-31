🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak
Foto: Photonews

De kans dat u Märten Pajunurm kent is eerder klein. De Estse centrale verdediger gaat zijn voetbalschoenen definitief aan de haak hangen na een lange carrière die zich vooral in eigen land afspeelde. En met toch wel één heel opvallend moment.

Märten Pajunurm is een 32-jarige centrale verdediger. Dit seizoen was hij in Estland nog goed voor zeven doelpunten, maar hij gaf eerder al aan dat het zijn laatste jaargang zou gaan worden in het voetbal en dus stopt hij op 1 januari officieel volgens Transfermarkt.

Estse verdediger hangt voetbalschoenen aan de haak

Gedurende zijn carrière speelde hij een paar jaar in de Verenigde Staten, waar hij een paar jaar uitkwam voor de Longwood University Lancers. Verder speelde hij echter enkel en alleen in de competitie van Estland.

Het jeugdproduct van topclub FC Flora speelde het leeuwendeel van zijn carrière voor Kuressaare, het team waar de gewezen Estse belofteninternational nu ook zijn carrière bij heeft afgesloten aan het einde van 2025.

Het meest bekend werd hij misschien wel door een opvallende rode kaart die hij vorig jaar pakte na een VAR-moment. De beelden van dat voorval zijn toen de hele wereld rondgegaan, omdat ze zo opvallend waren.


In de wedstrijd van zijn team op bezoek bij Flora kwam er een VAR-controle na de 1-1 van Kuressaare. Waarop de VAR en arbitrage besloten om het doelpunt van Pajunurm af te keuren. Die liet meteen een dubbele middelvinger zien en de rest is geschiedenis …

@estonianfootballpodcast REALLY IS THE GREATEST VAR REVIEW OF ALL TIME 😂🇪🇪 #foryou #football #soccer #estonia #contentcreator ♬ original sound - Estonian Football Podcast
