🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

Kent u Ron Jans nog? Op een blauwe maandag in 2012 was hij nog even actief als coach voor Standard in de Belgische competitie. Hij maakte echter vooral furore in Nederland en doet het ook de laatste jaren bijzonder goed.

Ron Jans was in 2012 even coach in België, maar vertrok al snel weer naar Nederland. Te snel volgens velen, want de aimabele Nederlander was wel bezig iets neer te zetten bij Standard en leek vooral niet goed te worden begrepen.

Hij was jarenlang actief bij PEC Zwolle, zat even in de Verenigde Staten bij Cincinnati en kwam daarna terug bij Twente. Sinds 2023 maakt hij de dienst uit bij FC Utrecht en met dat team wist hij zelfs Europees voetbal af te dwingen.

Ron Jans maakt indruk in Europa

In de Europa League hebben ze tot op heden maar 1 op 18 weten te pakken - in januari volgt nog een duel met onder meer KRC Genk om de meubelen toch nog wat te redden. Maar Ron Jans heeft wel indruk gemaakt in Europa.

Ook (en vooral) door zijn manier van spreken op persconferenties. Hij was altijd eerlijk in zijn analyse en soms ook vrijpostig. Of het dan ging over de loting voor het WK in de Verenigde Staten, dan wel over hoe de wedstrijd verlopen was: hij nam geen blad voor de mond.



Het leverde hem veel lof op bij de Nederlandse pers, maar ook daarbuiten. Zelfs in de overzichtslijstjes voor 2025 wordt hij hier en daar genoemd bij de leukste momenten van het jaar. Geniet gerust mee van een aantal hoogtepunten.

@soccernews.nl | 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝟐𝟎𝟐𝟓 🎥 ⏮️ Ron ‘Frans’ bij de Griek in Soest! 🇫🇷 De trainer van FC Utrecht had dit jaar een heerlijke anekdote over zijn Franstalige skills. 🤣 #ronjans #fcutrecht ♬ original sound - SoccerNews

@voetbalprimeur Ook Ron Jans zag de loting vrijdag 😂 De trainer gaf voor de persconferentie begon al zijn mening over de ‘mooie’ show van de FIFA 🏆👀 #WK2026 #Jans #Infantino ♬ origineel geluid - voetbalprimeur