Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn
Foto: © photonews
Word fan van Burkina Faso! 2

Op de Afrika Cup valt op 31 december het doek over de groepsfase met de wedstrijden in groep E en F. Daarna kunnen we toeleven naar de achtste finales. Alles is ondertussen geweten en dus kunnen we ons stilaan gaan opmaken voor de échte start van het toernooi.

Op 31 december stonden de laatste groepswedstrijden op het programma. In groepen E en F was nog te bekijken in welke volgorde de teams zich al dan niet zouden gaan plaatsen voor de achtste finales van het toernooi in Marokko.

Algerije maakt opnieuw indruk

In groep E begon Algerije aan een overbodige wedstrijd tegen Equatoriaal Guinee. De Algerijnen waren al geplaatst, terwijl Equatoriaal Guinee al uitgeschakeld was. In een halfuur klaarde Algerije de klus helemaal op speeldag 3.

Belaid, Chaibi en Maza zorgden voor een 3-0 voorsprong. Daar kon de tegenstander nooit meer van herstellen, waarop Nsue wel nog de eer wist te redden in de tweede helft. De andere wedstrijd in de groep kondigde zich dan weer spannender aan.

Ook in groep F nog spektakel

Soedan en Burkina Faso streden in een rechtstreeks duel om de tweede plaats, al was ook het nummer drie al zeker van de volgende ronde. Traore en Kouassi zorgden voor een 2-0 overwinning voor Burkina Faso in de vooravond.

In groep F werd op oudejaarsavond om 20 uur pas gespeeld, om zo de laatste ploegen op de juiste plaats te zetten.

De achtste finales zien er als volgt uit:

Mali - Tunesië
Senegal - Soedan
Egypte - Benin
1F - Burkina Faso
Zuid-Afrika - 2F
Marokko - Tanzania
Algerije - DR Congo
Nigeria - 3F

31/12/2025 17:00Equatorial Guinea - Algerije1-3
31/12/2025 20:00Mozambique - Kameroen0-0

 Groep A G P W G V G =
1. Marokko Marokko 2 4 1 1 0 4-1 3
2. Mali Mali 2 2 0 2 0 2-2 0
3. Zambia Zambia 2 1 0 1 1 1-4 -3
Bekijk wedstrijden
 Groep B G P W G V G =
1. Egypte Egypte 2 4 1 1 0 1-0 1
2. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2 3 1 0 1 2-2 0
3. Angola Angola 2 1 0 1 1 1-2 -1
Bekijk wedstrijden
 Groep C G P W G V G =
1. Nigeria Nigeria 3 9 3 0 0 8-4 4
2. Tunesië Tunesië 3 4 1 1 1 6-5 1
3. Egypte Egypte 1 3 1 0 0 3-0 3
4. Mauritania Mauritania 1 3 1 0 0 1-0 1
5. Tanzania Tanzania 3 2 0 2 1 3-4 -1
6. Oeganda Oeganda 3 1 0 1 2 3-7 -4
7. Botswana Botswana 1 0 0 0 1 0-1 -1
8. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 1 0 0 0 1 0-3 -3
Bekijk wedstrijden
 Groep D G P W G V G =
1. Senegal Senegal 2 4 1 1 0 4-1 3
2. DR Congo DR Congo 2 4 1 1 0 4-1 3
3. Botswana Botswana 2 0 0 0 2 0-6 -6
Bekijk wedstrijden
 Groep E G P W G V G =
1. Algerije Algerije 3 9 3 0 0 6-1 5
2. Burkina Faso Burkina Faso 2 3 1 0 1 2-2 0
3. Togo Togo 1 1 0 1 0 1-1 0
4. Liberië Liberië 1 1 0 1 0 1-1 0
5. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 3 0 0 0 3 2-7 -5
Bekijk wedstrijden
 Groep F G P W G V G =
1. Ivoorkust Ivoorkust 2 4 1 1 0 2-1 1
2. Angola Angola 1 3 1 0 0 1-0 1
3. Kameroen Kameroen 0-0 2 2 0 2 0 1-1 0
4. Mozambique Mozambique 0-0 2 1 0 1 1 0-1 -1
5. Ghana Ghana 1 0 0 0 1 0-1 -1
Bekijk wedstrijden
 Groep G G P W G V G =
1. Ivoorkust Ivoorkust 1 3 1 0 0 2-0 2
2. Chad Chad 1 1 0 1 0 0-0 0
3. Sierra Leone Sierra Leone 1 1 0 1 0 0-0 0
4. Zambia Zambia 1 0 0 0 1 0-2 -2
Bekijk wedstrijden
 Groep H G P W G V G =
1. DR Congo DR Congo 1 3 1 0 0 1-0 1
2. Guinee Guinee 1 0 0 0 1 0-1 -1
Bekijk wedstrijden
 Groep I G P W G V G =
1. Mozambique Mozambique 0-0 2 2 0 2 0 1-1 0
2. Mali Mali 1 1 0 1 0 1-1 0
Bekijk wedstrijden
 Groep J G P W G V G =
1. Kameroen Kameroen 0-0 2 4 1 1 0 1-0 1
2. Namibië Namibië 1 0 0 0 1 0-1 -1
Bekijk wedstrijden
 Groep K G P W G V G =
1. Oeganda Oeganda 1 1 0 1 0 2-2 0
2. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1 1 0 1 0 2-2 0
Bekijk wedstrijden
 Groep L G P W G V G =
1. Burkina Faso Burkina Faso 1 1 0 1 0 1-1 0
2. Senegal Senegal 1 1 0 1 0 1-1 0
Bekijk wedstrijden
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Burkina Faso

Meer nieuws

It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

20:00
🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

19:30
Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

18:30
🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

18:00
Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

17:30
Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

17:00
2
De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

16:31
'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

16:00
Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

15:30
DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

15:00
2
Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

14:30
DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

14:00
5
Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

13:30
Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

13:00
1
Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

12:40
11
Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

12:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

11:20
'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

12:00
Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

11:40
'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

11:20
5
Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

11:00
12
Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

10:30
4
Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

09:53
10
Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

09:30
Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

09:00
'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

08:40
1
'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

08:20
Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

07:20
84
'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

08:00
4
'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

07:40
En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

07:00
1
Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

06:30
2
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

23:00
3
Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Sam Kerkhofs reageert

Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Sam Kerkhofs reageert

22:30
2
'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

22:00
Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

21:40
7

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Speeldag 3
Angola Angola 0-0 Egypte Egypte
Zambia Zambia 0-3 Marokko Marokko
Tanzania Tanzania 1-1 Tunesië Tunesië
Oeganda Oeganda 1-3 Nigeria Nigeria
Botswana Botswana 0-3 DR Congo DR Congo
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 1-3 Algerije Algerije
Mozambique Mozambique 20:00 Kameroen Kameroen

Nieuwste reacties

.. .. over Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje seaside seaside over DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse Geert66 Geert66 over Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België" marc van de poel marc van de poel over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' SeniorClub SeniorClub over 'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los azizi azizi over Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij" Demogorgon Demogorgon over 'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat' André Coenen André Coenen over Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist Vital Verheyen Vital Verheyen over Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved