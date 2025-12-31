Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

Op de Afrika Cup valt op 31 december het doek over de groepsfase met de wedstrijden in groep E en F. Daarna kunnen we toeleven naar de achtste finales. Alles is ondertussen geweten en dus kunnen we ons stilaan gaan opmaken voor de échte start van het toernooi.

Op 31 december stonden de laatste groepswedstrijden op het programma. In groepen E en F was nog te bekijken in welke volgorde de teams zich al dan niet zouden gaan plaatsen voor de achtste finales van het toernooi in Marokko.

Algerije maakt opnieuw indruk

In groep E begon Algerije aan een overbodige wedstrijd tegen Equatoriaal Guinee. De Algerijnen waren al geplaatst, terwijl Equatoriaal Guinee al uitgeschakeld was. In een halfuur klaarde Algerije de klus helemaal op speeldag 3.

Belaid, Chaibi en Maza zorgden voor een 3-0 voorsprong. Daar kon de tegenstander nooit meer van herstellen, waarop Nsue wel nog de eer wist te redden in de tweede helft. De andere wedstrijd in de groep kondigde zich dan weer spannender aan.

Ook in groep F nog spektakel

Soedan en Burkina Faso streden in een rechtstreeks duel om de tweede plaats, al was ook het nummer drie al zeker van de volgende ronde. Traore en Kouassi zorgden voor een 2-0 overwinning voor Burkina Faso in de vooravond.

In groep F werd op oudejaarsavond om 20 uur pas gespeeld, om zo de laatste ploegen op de juiste plaats te zetten.





De achtste finales zien er als volgt uit:

Mali - Tunesië

Senegal - Soedan

Egypte - Benin

1F - Burkina Faso

Zuid-Afrika - 2F

Marokko - Tanzania

Algerije - DR Congo

Nigeria - 3F