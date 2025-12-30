'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

Aleksandar Stankovic groeide in sneltempo uit tot een vaste waarde bij Club Brugge. Elke week duikt er wel een nieuwe ploeg op die hem in huis wil halen. Nu heeft zelfs het grote Real Madrid zich voor hem geroerd, al blijft het probleem hetzelfde van altijd.

Aleksandar Stankovic maakte afgelopen zomer de overstap naar Club Brugge. Blauw-zwart haalde hem voor zo'n 9,5 miljoen euro weg bij Internazionale. De kans dat hij voor meer geld zal kunnen worden verkocht? Die kans groeit met de minuut.

Real Madrid wil Stankovic van Club Brugge in huis halen

De middenvelder heeft heel veel adelbrieven voor te leggen en dat heeft dan ook de grote ploegen wakker gemaakt. Arsenal was vorige week de laatste van veel ploegen die we aan het lijstje mochten toevoegen, nadat eerder al onder meer Tottenham en Bayer Leverkusen interesse toonden.

Newcastle United, Borussia Dortmund, ... Aan interesse geen gebrek. En deze week mogen volgens Nederlandse en Spaanse bronnen ook AZ Alkmaar en Real Madrid aan het lijstje worden toegevoegd door blauw-zwart.

Internazionale heeft terugkoopoptie van 23 miljoen euro achter de hand

Zeker die laatste club zou ver willen gaan om de speler in huis te halen. Het probleem is natuurlijk hetzelfde als waar we eerder al over schreven bij Arsenal: Internazionale heeft een terugkoopoptie op de speler.



Als ze hem volgende zomer in huis halen, dan moet Internazionale 23 miljoen euro voor hem betalen. Een jaar later wordt dat 27 miljoen euro. Hem in huis halen en dan nog voor meer geld verkopen aan Real Madrid? Dat zou ook nog kunnen, maar dat geld komt dan niet op de rekening op Jan Breydel.