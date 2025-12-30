Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels
Philippe Albert geeft een vooruitblik op het WK 2026 van de Rode Duivels. Hij bespreekt zowel de huidige uitdagingen als de verwachtingen richting het toernooi.

Defensieve aandachtspunten

Albert benadrukt dat de ploeg eerst stabiliteit achterin moet vinden. “De grote uitdaging op dit moment is een defensieve basis vinden die standhoudt”, vertelt hij in La Capitale. Hij koppelt dat aan het belang van een doelman die op beslissende momenten het verschil kan maken.

Volgens hem kan een sterke wedstrijd van Thibaut Courtois het team overeind houden tegen toptegenstanders. “Als Courtois op die dag in topvorm is en twee of drie zekere doelpunten uit zijn doel houdt, kunnen we nog altijd meestrijden met een sterke tegenstander.” Tegelijk wijst hij op het werk dat nog moet gebeuren richting het toernooi.

Albert verwijst naar het niveau van vroegere verdedigers en benadrukt dat dergelijke profielen niet vanzelf terugkeren. Hij geeft aan dat de huidige opties actief zijn in sterke competities en dat de staf met de beschikbare middelen moet werken.

Voorbereiding en individuele verwachtingen

De korte stage in maart 2026 in de Verenigde Staten wordt volgens hem cruciaal voor de defensieve fundamenten. Hij noemt de oefenduels tegen de VS en Mexico als belangrijke momenten om structuur te leggen. De wedstrijden tegen Kroatië en Tunesië begin juni moeten dienen voor de laatste afstellingen.

Albert kijkt daarnaast naar de rol van Jérémy Doku. “Hij heeft de voorbije maanden een nieuwe dimensie bereikt.” Hij vergelijkt de situatie met de periode waarin Eden Hazard bepalend was en hoopt dat Doku die rol kan opnemen.

Lees ook... 'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

Volgens hem moet de flankaanvaller nog stappen zetten om constanter beslissend te worden. “Als we naast Courtois, De Bruyne en Lukaku ook op een Doku in topvorm kunnen rekenen, kunnen we in één wedstrijd elke tegenstander pijn doen”, besluit Albert.

