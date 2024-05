Done deal: Antwerp is buitenlandse scouts te snel af en legt centrumspits vast

Dit seizoen mocht hij onder meer tegen Barcelona spelen in de UEFA Youth League, op termijn zien we hem misschien ook wel in de A-kern opduiken van Antwerp. Indruk maken doet hij in ieder geval sowieso.

Kent u Jeff Godelaine al? De pas 17-jarige aanvaller speelt bij Royal Antwerp FC, waar hij bij diverse jeugdploegen speelt. Godelaine heeft een verleden bij Heidebloem Hulst en Thes Sport, maar zit nu al even bij de jeugd van Antwerp.

Dit seizoen speelde hij al acht wedstrijden bij de B-ploeg in Eerste Amateurklasse. Daarin scoorde hij drie doelpunten. Ook in de Youth League (één goal in zes wedstrijden) maakte hij al heel wat indruk, ook op buitenlandse scouts.

Maar ook de komende jaren zal hij voor Royal Antwerp uitkomen, zo blijkt. Of dat is toch minstens de bedoeling, want de 17-jarige centrumspits heeft zijn eerste profcontract getekend bij The Great Old. Dat is geofficialiseerd door zijn makelaarsbureau.

