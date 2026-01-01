Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Lorenz Lomme
| Reageer
Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Premier League wordt er gevoetbald op de eerste dag van het nieuwe jaar. Zo kwam Liverpool in actie tegen het Leeds United van Sebastiaan Bornauw.

De 26-jarige Bornauw verkaste afgelopen zomer van Wolfsburg naar Leeds voor 6 miljoen euro. Maar heel veel plezier had onze landgenoot nog niet beleefd aan die overgang.

Bornauw kwam slechts twee keer in actie voor zijn nieuwe club, waarbij hij het elke keer moest stellen met een heel korte invalbeurt. Tegen Liverpool mocht de sterke verdediger voor het eerst in de basis starten voor Leeds.

Scoreloos gelijkspel

Liverpool was de laatste weken goed op dreef en wilde 2026 inzetten met een zege. Voor de rust kwamen de Reds dicht bij een voorsprong, maar Hugo Ekitike miste een grote kopbalkans. Bornauw speelde een secure wedstrijd en mocht spreken van een geslaagd basisdebuut.

Na de pauze dreigde Liverpool via Virgil van Dijk, maar de Nederlander kon zijn poging niet kadreren. Leeds leek in het slot nog met de drie punten aan de haal te gaan, maar een goal van invaller Dominic Calvert-Lewin werd afgekeurd voor buitenspel.


Het bleef 0-0 op Anfield, een resultaat waar Liverpool bovenin niet echt mee opschiet. Arne Slot en co tellen op de 4de plaats 33 punten. Leeds is 16de met 21 punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Leeds United
Sebastiaan Bornauw

Meer nieuws

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

23:00
Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

22:30
'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

22:00
2
'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

21:20
1
'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

21:00
1
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

20:00
Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

19:40
'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

19:20
1
"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

19:00
Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

18:30
6
'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

18:00
📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

17:40
1
Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

11:20
9
Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

16:30
5
📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

17:20
"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

17:00
Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

16:00
Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

15:00
'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

15:30
De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

14:30
Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

14:00
Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

13:30
1
Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

13:00
17
Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

12:40
Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

12:20
17
Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer? De derde helft

Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer?

12:00
Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

11:40
1
DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

11:00
DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

10:20
'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

10:40
2
Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

10:00
Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

09:40
Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk Analyse

Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk

09:20
It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

31/12/2025
7
🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

31/12/2025

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 20
Aston Villa Aston Villa 03/01 Nottingham Forest Nottingham Forest
Wolverhampton Wolverhampton 03/01 West Ham Utd West Ham Utd
Brighton Brighton 03/01 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 03/01 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 04/01 Manchester United Manchester United
Fulham Fulham 04/01 Liverpool FC Liverpool FC
Everton Everton 04/01 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 04/01 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 04/01 Sunderland Sunderland
Manchester City Manchester City 04/01 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Eldonte Eldonte over 'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?' Philipdesmet Philipdesmet over 📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg Joe Joe over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" RememberLierse RememberLierse over Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels storfstievel storfstievel over 'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi' SeniorClub SeniorClub over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer Timmy89 Timmy89 over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' Jasperd Jasperd over 'Sterkhouder Sint-Truiden genoemd bij LaLiga-club' SeniorClub SeniorClub over 'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved