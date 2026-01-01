Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

In de Premier League wordt er gevoetbald op de eerste dag van het nieuwe jaar. Zo kwam Liverpool in actie tegen het Leeds United van Sebastiaan Bornauw.

De 26-jarige Bornauw verkaste afgelopen zomer van Wolfsburg naar Leeds voor 6 miljoen euro. Maar heel veel plezier had onze landgenoot nog niet beleefd aan die overgang.

Bornauw kwam slechts twee keer in actie voor zijn nieuwe club, waarbij hij het elke keer moest stellen met een heel korte invalbeurt. Tegen Liverpool mocht de sterke verdediger voor het eerst in de basis starten voor Leeds.

Scoreloos gelijkspel

Liverpool was de laatste weken goed op dreef en wilde 2026 inzetten met een zege. Voor de rust kwamen de Reds dicht bij een voorsprong, maar Hugo Ekitike miste een grote kopbalkans. Bornauw speelde een secure wedstrijd en mocht spreken van een geslaagd basisdebuut.

Na de pauze dreigde Liverpool via Virgil van Dijk, maar de Nederlander kon zijn poging niet kadreren. Leeds leek in het slot nog met de drie punten aan de haal te gaan, maar een goal van invaller Dominic Calvert-Lewin werd afgekeurd voor buitenspel.



Het bleef 0-0 op Anfield, een resultaat waar Liverpool bovenin niet echt mee opschiet. Arne Slot en co tellen op de 4de plaats 33 punten. Leeds is 16de met 21 punten.