'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

Hij was al op weg naar een vertrek afgelopen zomer, maar bleef toen alsnog. Nu zou Nazinho Cercle Brugge in januari alsnog kunnen verlaten. In Turkije zou Trabzonspor geïnteresseerd zijn in zijn overname en de Turken hebben al contact opgenomen met de Brugse directie.

Hij werd eerst uitgeleend door Sporting CP vanaf september 2023, daarna werd Flavio Nazinho definitief overgenomen door Cercle Brugge de volgende zomer, voor slechts één miljoen euro. Een mooie zet voor De Vereniging.

Nazinho heeft ondertussen marktwaarde van vier miljoen euro

De Portugese linksachter heeft zich snel ontpopt tot een sleutelelement in de selectie van groen-zwart, die ook offensief zijn steentje bijdraagt. Met 4 doelpunten en 11 assists sinds zijn aankomst bij de Bruggelingen toonde hij al zijn waarde.

Nazinho wordt vandaag geschat op 4 miljoen euro en hij trekt de aandacht van de grootste Europese clubs. Celtic toonde afgelopen zomer al interesse, terwijl Nazinho naar verluidt in Spanje de nieuwe aanwinst van Real Betis zou worden, die hem uiteindelijk niet contracteerde.

Nazinho blijft dicht bij vertrek van Cercle

Ondanks zijn contract dat loopt tot 30 juni 2028 blijft Nazinho een speler die de aandacht blijft opslorpen. Iemand die elk transferseizoen Cercle Brugge zou kunnen verlaten, ook in januari. Vooral omdat er een club zou zijn die voor hem wil gaan.



Volgens Hasan Tüncel, volger van Trabzonspor voor de Turkse media 61saat en htspor, zou de club al eerste contacten hebben gelegd met Cercle Brugge om hem aan te trekken. Afgelopen zomer haalde Trabzonspor Felipe Augusto al op in het Venetie van het Noorden.