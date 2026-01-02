'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

PSV staat dit seizoen ruim op kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren tellen al elf punten meer dan eerste achtervolger Feyenoord. Ismael Saibari mag nu dromen van een toptransfer.

Saibari is 24 en is uitgegroeid tot een belangrijke schakel in Eindhoven. Dit seizoen was hij in 23 optredens in alle competities goed voor 11 goals en 4 assists. Mooie statistieken.

Toptransfer naar LaLiga?

Die prestaties gaan niet onopgemerkt voorbij in het buitenland. Saibari zou volgens het Spaanse Fichajes nu op interesse kunnen rekenen van topclub Atlético Madrid. Het zou dan om een transfer voor komende zomer gaan.

Saibari speelde in de jeugd van KV Mechelen, RSC Anderlecht en KRC Genk, voordat hij in 2020 naar PSV verkaste. Daar sloot hij eerst aan bij het tweede elftal, maar groeide hij door naar de eerste ploeg.

De technisch sterke middenvelder liet zijn talent zowel in Nederland als Europa al vaak bewonderen en mag nu dromen van een stap hogerop. De genoemde bron denkt ook dat het feit dat hij in Spanje geboren werd, mee kan spelen bij een transfer naar Atlético.



Saibari is ook al Marokkaans international. Hij vertoeft momenteel in Marokko om de Afrika Cup af te werken met het land. Hij speelde al 21 keer voor de Leeuwen van de Atlas en was daarin goed voor 6 goals.