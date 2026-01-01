Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

Op de Afrika Cup is de groepsfase achter de rug. Onder meer Gabon moet afdruipen, al doen de Gabonezen dat met nul punten na drie nederlagen. En dat blijft niet zonder gevolgen.

Gabon verloor zijn derde groepswedstrijd met 2-3 van Ivoorkust. Kanga en Bouanga zetten de Gabonezen op 2-0, maar Ivoorkust draaide de scheve situatie nog helemaal om.

Krasso, Guessand en Touré zorgden voor de 2-3 en een derde nederlaag voor Gabon op de Afrika Cup. Gabon had eerder ook al verloren van Kameroen en Mozambique en eindigt laatste in zijn groep.

Aubameyang niet meer welkom bij de nationale ploeg

Volgens binnen- en buitenlandse bronnen, waaronder de Guardian, sprak Simplice-Désiré Mamboula, de Gabonese Minister van Sport, op tv van " een schandelijke prestatie".

De nationale ploeg wordt tot nader order geschorst en ook de coachingstaff wordt ontbonden. Ook speler Bruno Ecuele Manga en Pierre-Emerick Aubameyang zijn niet meer welkom bij de nationale ploeg.

Vooral het nieuws over Aubameyang is opmerkelijk. De 36-jarige aanvaller van Olympique Marseille is de topschutter aller tijden van Gabon en een icoon van zijn land. Hij scoorde 40 keer voor Gabon.





De aanvaller was al na twee duels teruggekeerd naar zijn club vanwege blessureleed, maar lijkt nu dus niet meer in actie te gaan komen voor zijn land.