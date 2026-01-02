Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?
Het jaar 2025 zit er helemaal op, in 2026 mogen we misschien wel een aantal leuke dingen verwachten. Denk maar bijvoorbeeld aan de Rode Duivels op het WK in de VS, Canada en Mexico. En zien we Hein Vanhaezebrouck opnieuw langs de lijn?

Het was een van de vragen in het Eén-tweetje van de week aan Hein Vanhaezebrouck: staat hij in 2026 opnieuw ergens als coach langs de lijn? Of komt er een kans bij de Rode Duivels, al dan niet na het WK in de VS, Canada en Mexico?

Het begint te kriebelen bij Hein Vanhaezebrouck

“Ik weet het niet”, opende hij. “Het begint in ieder geval stilaan te kriebelen, want het begint wat beter te gaan met mijn knie. Ik heb er zeker nog zin in, maar als je aan iets begint moet je er vol voor gaan.”

“De Rode Duivels? Dat doet nu niet ter zake, want je hebt een coach die de Nations League A-kwalificatie heeft behaald en de kwalificatie voor het WK heeft behaald, waar hij zal beoordeeld worden op resultaten.”

Job als bondscoach is niet aan de orde

“De groep laat mogelijkheden toe en je kan zelfs tot in de kwartfinales raken als je de groep zou winnen, dus dat zou een heel goed resultaat zijn voor de Rode Duivels. Voor mij is dat dus helemaal niet aan de orde.”


“Voor mij? Of ik terug actief ga worden? Daar wil ik wel iets over zeggen. We gaan zien of er voor mij een kans zou komen. We staan aan het begin van het jaar, dus laat ons nog een beetje afwachten", besloot hij.

