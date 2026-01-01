📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

Roberto Carlos heeft een update gegeven over zijn gezondheidstoestand. De voormalige Braziliaanse international reageert daarmee op eerdere berichten over een mogelijke hartaanval.

Duidelijkheid over de medische ingreep

De 52‑jarige oud‑verdediger verblijft momenteel in het ziekenhuis na een vooraf geplande behandeling. Hij gaf aan dat zijn herstel volgens verwachting verloopt en dat er geen sprake was van een acute noodsituatie. In zijn bericht op sociale media wilde hij misverstanden rechtzetten.

“Ik wil graag duidelijkheid verschaffen over recente berichten die de ronde doen”, klinkt het. Daarbij benadrukte hij dat de ingreep vooraf was besproken met zijn artsen en zonder complicaties werd uitgevoerd. “De ingreep is succesvol verlopen en ik maak het goed.”

Ook ontkrachtte hij de berichten over een hartaanval. “Ik heb geen hartaanval gehad. Ik herstel goed en kijk ernaar uit om snel weer volledig fit te zijn en mijn professionele en persoonlijke verplichtingen te hervatten.”

Achtergrond van de berichtgeving

De Spaanse krant AS meldde eerder dat Roberto Carlos met spoed was geopereerd. Volgens die informatie werd hij tijdens een verblijf in Brazilië opgenomen voor onderzoek naar een bloedprop in zijn been. Een uitgebreide MRI‑scan zou afwijkingen aan het hart hebben aangetoond, waarna een ingreep noodzakelijk werd.

De operatie duurde volgens die berichten langer dan voorzien door bijkomende complicaties. De publicatie leidde tot onduidelijkheid, waarop Roberto Carlos nu zelf reageerde om de situatie te kaderen.





Met zijn verklaring wil de oud‑international vooral rust brengen rond zijn gezondheidstoestand. Zijn herstel verloopt volgens plan en hij verwacht zijn activiteiten binnenkort te kunnen hervatten. De medische opvolging blijft intussen verdergezet.