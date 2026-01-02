Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Club Brugge ging in zijn laatste wedstrijd van 2025 winnen op het veld van KRC Genk. Franky Van der Elst was bij die zege onder de indruk van zijn voormalige club.

Club Brugge zette een goede reeks neer in het slot van 2025 en is zo genaderd tot op één punt van koploper Union SG. In Genk was het Hugo Vetlesen die de score opende, na een ingestudeerde corner.

Vetlesen liep goed weg, kreeg de bal kort toegespeeld van Christos Tzolis en krulde fraai voorbij Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge. Die had geen verhaal tegen het mooi geplaatste schot.

Heel straf, vindt Van der Elst

"Ik vond dat heel straf bedacht", was Franky Van der Elst lovend bij 90 Minutes. Filip Joos trad hem bij. "Het is fantastisch gedaan. Het weglopen, want hij loopt zelf even mee en komt dan terug ... alles is juist gedaan."

"Maar Hayen moet toch echt gedacht hebben: "godverdomme, net die gast."" Vetlesen was onder Nicky Hayen naar de achtergrond verdwenen bij Club Brugge, maar treedt nu onder Ivan Leko opnieuw op het voorplan.



De 25-jarige Noor scoorde tegen Genk de openingstreffer en was ook goed voor een assist. In de Croky Cup was hij ook al goed voor 1 goal en 2 assists.

