📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

Christian Benteke heeft een nieuwe club gevonden na zijn periode in de Verenigde Staten. De 35‑jarige spits kiest voor een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten.

Transfer naar Al Wahda

Benteke keert niet terug naar België maar sluit aan bij Al Wahda FC, de huidige nummer twee in de hoogste klasse van de VAE. De club maakte zijn komst officieel bekend via de eigen kanalen. De overstap volgt na het aflopen van zijn contract bij D.C. United, waar hij de voorbije seizoenen actief was en uitgroeide tot een van de opvallende spitsen in de MLS.

In de mededeling van Al Wahda wordt benadrukt dat de transfer past binnen de plannen om de ploeg te versterken richting de volgende competitiefase. De clubleiding verwelkomde Benteke en wenste hem succes in zijn nieuwe omgeving.

Reactie van Benteke

Benteke gaf aan tevreden te zijn met zijn keuze. “Ik ben blij dat ik hier ben en ik wil mijn best doen om bij te dragen aan de ambities van de club”, klinkt het. De spits kijkt ernaar uit om zijn ervaring te gebruiken in een competitie die de laatste jaren steeds meer internationale profielen aantrekt.

Zijn komst moet Al Wahda extra slagkracht geven in de strijd om de titel en de verdere ontwikkeling van de ploeg. De club ziet in hem een speler die meteen inzetbaar is en past binnen de sportieve noden.

Vooruitblik

Met deze transfer begint voor Benteke een nieuw hoofdstuk na drieënhalf jaar in de Verenigde Staten. Zijn statistieken en ervaring maken hem een waardevolle aanwinst voor de club uit Abu Dhabi. Hoe snel hij zich kan aanpassen aan de nieuwe competitie, zal de komende weken blijken.



