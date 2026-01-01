"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde
Foto: © photonews
Siebe Van Der Heyden blikt terug op zijn beginjaren als prof. De verdediger van KAA Gent benoemt welke trainers hem ondersteunden en wie twijfelde aan zijn toekomst.

Eerste stappen bij Oostende

Van Der Heyden begon zijn profcarrière onder Yves Vanderhaeghe en Adnan Custovic. Hij gaf aan dat hij in die periode nog niet klaar was voor het hoogste niveau. Vanderhaeghe hielp hem volgens hem vooruit, maar de stap naar eerste klasse bleek toen nog te groot.

“Yves was zeker een goede trainer, maar ik was op dat moment nog niet klaar voor dat niveau, daar kon hij ook niet aan doen, hij heeft mij zeker gesteund”, vertelt hij in WigWam, het clubmagazine van KAA Gent. Die fase vormde voor hem een leerschool waarin hij vooral ervaring opdeed.

Bij Custovic lag de situatie anders. De verdediger kreeg daar een boodschap die hem hard trof en die hij nooit vergeten is.

Twijfels en motivatie

“Custovic, dat was iets anders. Die zei me: ‘Je hebt de kwaliteiten niet om in eerste klasse te spelen’”, gaat Van Der Heyden verder. De uitspraak kwam voor hem op een moeilijk moment en had een grote impact. Hij gaf aan dat die woorden hem toen raakten.

Toch gebruikte hij die kritiek als motivatie om verder te groeien. De jaren nadien werkte hij zich via verschillende clubs opnieuw naar het hoogste niveau. Zijn ontwikkeling bewees dat hij wel degelijk in staat was om zich te handhaven in eerste klasse.

Vandaag is Van Der Heyden een vaste waarde bij KAA Gent. Hij benadrukte dat zijn traject aantoont dat vroege oordelen niet altijd juist zijn. “Dat deed toen echt pijn, maar ik ben toch blij dat ik intussen zijn ongelijk heb bewezen”, besluit hij.

