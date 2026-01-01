Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Het zou in 2026 wel eens opnieuw kassa kassa kunnen worden voor Club Brugge. Verschillende spelers kunnen voor een recordbedrag worden verkocht. Vertrekt er daarbij ook al eentje deze winter? Het valt niet uit te sluiten.

Christos Tzolis zou zo'n veertig miljoen euro moeten opleveren voor Club Brugge en zo een nieuw recordbedrag vestigen als hij deze zomer wordt verkocht. En ook voor Raphaël Onyedika is er heel veel aandacht.

Maar met Joel Ordonez zou er wel eens héél snel een zaakje kunnen worden gedaan van een ongeziene omvang. De eerste ploeg uit de Premier League die nadrukkelijk kwam aankloppen voor de centrale verdediger Joel Ordonez was Crystal Palace.

De club wilde wachten tot het einde van het seizoen om hem in huis te halen. Voor Club Brugge zou dat betekenden dat ze nog een halfjaar op hem zouden kunnen rekenen - voorwaarden waar ze op Jan Breydel wel oren naar hadden.

Snelle deal van 49 miljoen euro?

Maar ondertussen zijn ook de grote clubs uit Engeland zich gaan roeren voor de Ecuadoraanse centrale verdediger. Zo kwamen Chelsea en Liverpool voor hem op de proppen. Ordonez zelf leek eerst te neigen naar Chelsea, maar die laten hem links liggen. 

Voor de speler is Liverpool echter even goed en volgens onder meer The Sun zouden ze daar snel willen handelen en hem zelfs al deze winter in huis willen halen. Er worden daarbij bedragen genoemd tot liefst 43 miljoen pond - omgerekend is dat om en bij de 49 miljoen euro.

