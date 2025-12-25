'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

Moet Club Brugge nog vrezen voor een wintertransfer van Joel Ordonez? Dat is nog af te wachten. Maar de Zuid-Amerikaan lijkt er ondertussen wel niet al te veel twijfels meer te laten over bestaan over waar hij heen wil.

De eerste ploeg uit de Premier League die nadrukkelijk kwam aankloppen voor de centrale verdediger Joel Ordonez was Crystal Palace. Daar stond hij al snel op de shortlist en de onderhandelingen zouden worden geopend.

De jacht op Ordonez is geopend

De club wilde wachten tot het einde van het seizoen om hem in huis te halen. Voor Club Brugge zou dat betekenden dat ze nog een halfjaar op hem zouden kunnen rekenen - voorwaarden waar ze op Jan Breydel wel oren naar hebben.

Maar ondertussen zijn ook de grote clubs uit Engeland zich gaan roeren voor de Ecuadoraanse centrale verdediger. Joel Ordóñez beleeft nu eenmaal een van de beste periodes uit zijn carrière en het lijkt er op dat hij nu zijn volgende club heeft gekozen.

Chelsea én Liverpool willen Ordonez

Twee clubs tonen grote interesse: Chelsea en Liverpool. De Ecuadoraan heeft volgens BOLA VIP zijn keuze gemaakt. En het zou wel eens kunnen gaan over een transfer in januari 2026 - wat de hele zaak nog dwingender zou maken.

Club Brugge speelt in januari tegen Kairat Almaty en Marseille nog levensbelangrijke wedstrijden in de Champions League. De eerste prioriteit van de Ecuadoraan was Chelsea, nu zou hij echter eerder neigen naar Liverpool.