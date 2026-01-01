Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

RSC Anderlecht eindigde het jaar 2025 met een 1-2 nederlaag tegen Charleroi. Paars-wit speelde een slappe wedstrijd en zag de kloof met de top-3 zo groter worden richting de nieuwe jaargang. Werk aan de winkel voor Anderlecht.

Anderlecht speelde geen topwedstrijd om het jaar 2025 af te sluiten. "Anderlecht was ontstellend zwak tegen Charleroi", vatte Filip Joos het krachtig samen in 90 Minutes. "Ik snap dat ze bij Anderlecht over Benteke spreken."

Anderlecht heeft een rustpunt nodig

Bertaccini en Cvetkovic brengen op dit moment nog te weinig bij paars-wit. "Het idee vind ik op zich boeiend. Ik weet niet of hij nog veel zou scoren in onze competitie. Je kan veel oplossen door hem een jaar te halen."

"Een deel van het probleem is dat er voorin niemand is om u aan op te trekken of bij aan te sluiten. Met een type Benteke zouden ze misschien beter spelen", ziet Joos in hem een kapstok. Steven Defour ziet dan weer dat ze bij Genk en Club Brugge ook zo'n speler zouden kunnen gebruiken. "Was ik hem, dan ging ik naar Genk. Daar is het voetbal al."

Christian Benteke de oplossing voor Anderlecht?

"Bij de 0-1 stonden ze bij Charleroi helemaal vrij. N'Diaye moest daar ook naar binnen komen en knijpen. Dat is ook wat ik bedoel met een hoofd in de wolken, al denk ik dat hij qua linkerbeen wel top is. Hij doet zoveel domme dingen."

"Er gaan zoveel dingen fout. Ik denk dat Hasi zich daar enorm in moet frustreren. Saliba is voor mij een goede speler, maar die moet er elke keer na zeventig minuten af. Mischien woekert hij teveel met zijn krachten."