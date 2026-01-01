'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

Antwerp moet de kosten drukken en daar maakt de club stevig werk van. Bjorn Engels maakt geen deel meer uit van de selectie. De Belg zal de club verlaten.

Sinds 2021 maakt Engels deel uit van de Antwerpse selectie. Bij zijn komst moest de Belgische verdediger, die drie miljoen euro kostte, een steunpilaar worden. Maar dat liep niet zoals gepland.

Blessures gooiden roet in het eten en verpestten zijn passage in Antwerpen. Zijn laatste wedstrijd dateert van februari 2022. Twee jaar lang schipperde Engels tussen de ziekenboeg en de bank van Antwerp.

Meer dan tien miljoen euro

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Engels zijn verblijf bij Antwerp bijna tien miljoen euro gekost, inclusief zijn transfer en salaris. Diezelfde krant weet dat het avontuur van Engels bij Antwerp er nu ook op zit.

De 31-jarige verdediger moet elders zijn carrière herlanceren. Zijn blessuregevoeligheid zal geïnteresseerde clubs ongetwijfeld afschrikken, waardoor een nieuwe club vinden mogelijk geen gemakkelijke opdracht wordt.



Engels speelde in ons land ook voor Club Brugge. Daarna kwam hij uit voor Olympiakos, Stade Reims en Aston Villa. Het is afwachten waar hij zijn volgende uitdaging aan zal gaan.