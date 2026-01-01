'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2875

Antwerp moet de kosten drukken en daar maakt de club stevig werk van. Bjorn Engels maakt geen deel meer uit van de selectie. De Belg zal de club verlaten.

Sinds 2021 maakt Engels deel uit van de Antwerpse selectie. Bij zijn komst moest de Belgische verdediger, die drie miljoen euro kostte, een steunpilaar worden. Maar dat liep niet zoals gepland.

Blessures gooiden roet in het eten en verpestten zijn passage in Antwerpen. Zijn laatste wedstrijd dateert van februari 2022. Twee jaar lang schipperde Engels tussen de ziekenboeg en de bank van Antwerp.

Meer dan tien miljoen euro

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Engels zijn verblijf bij Antwerp bijna tien miljoen euro gekost, inclusief zijn transfer en salaris. Diezelfde krant weet dat het avontuur van Engels bij Antwerp er nu ook op zit.

De 31-jarige verdediger moet elders zijn carrière herlanceren. Zijn blessuregevoeligheid zal geïnteresseerde clubs ongetwijfeld afschrikken, waardoor een nieuwe club vinden mogelijk geen gemakkelijke opdracht wordt.


Engels speelde in ons land ook voor Club Brugge. Daarna kwam hij uit voor Olympiakos, Stade Reims en Aston Villa. Het is afwachten waar hij zijn volgende uitdaging aan zal gaan. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Björn Engels

Meer nieuws

'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

20:00
Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

19:40
Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

18:30
2
'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

19:20
1
"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

19:00
Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

16:30
4
'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

18:00
"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

17:00
📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

17:40
📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

17:20
Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

14:00
'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

15:30
Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

16:00
Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

15:00
De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

14:30
Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

13:30
1
Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

13:00
14
Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

12:20
4
Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

12:40
Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer? De derde helft

Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer?

12:00
Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

11:40
1
Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

11:20
7
Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

10:00
DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

11:00
'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

10:40
2
DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

10:20
Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

09:40
Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk Analyse

Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk

09:20
It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

31/12/2025
7
🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

31/12/2025
Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

31/12/2025
2
Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

31/12/2025
3
🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

31/12/2025
1
Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

31/12/2025
4
Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

31/12/2025
De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

31/12/2025

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Alex1898 Alex1898 over DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI Johnnie Walker Johnnie Walker over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Joris impe Joris impe over Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels .. .. over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' .. .. over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer rinus michels rinus michels over Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak Aernout Van Lindt Aernout Van Lindt over Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn FC BRUGES FC BRUGES over Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken .. .. over 'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals' kukeluku kukeluku over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved