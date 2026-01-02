'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'
Foto: © photonews
Royal Antwerp heeft opnieuw de wind in de zeilen. Onder nieuwe coach Joseph Oosting werd week in, week uit gewonnen. En zo mag opnieuw gedroomd worden van de Champions' Play-offs. De wintermercato zou ook wel eens van belang kunnen zijn.

Bij Royal Antwerp FC is er werk aan de winkel. Niet minder dan zestien spelers hebben er een aflopend contract. En dus moeten er knopen doorgehakt worden in de winter: verkopen, verlengen of komende zomer transfervrij laten gaan.

Einde verhaal voor Glenn Bijl

Over spelers als Vincent Janssen en Gyrano Kerk werd de voorbije weken al heel wat gesproken, maar er zijn nog veel andere spelers waar een oplossing moet worden gevonden. Zo ook onder meer voor vleugelverdediger Glenn Bijl.

Die kwam het laatst in actie eind november tegen Dender als rechtervleugelverdediger. Eerder begon hij ook al twee keer in de basis als rechtsmidden en tegen STVV mocht hij twintig minuten opdraven als invaller begin november.

Amper 209 speelminuten voor Antwerp

In totaal verzamelde de Nederlander die transfervrij overkwam van Samara afgelopen zomer amper 209 speelminuten. De kans dat Antwerp langer met hem zal doorgaan? Die is quasi nihil te noemen, hij lijkt geen toekomst te hebben.


Meer zelfs: volgens Gazet van Antwerpen zou Antwerp eerder geneigd zijn om hem deze winter al te dumpen, aangezien de kans klein is dat hij nog in de plannen van Oosting zal voorkomen na Nieuwjaar. Hij lijkt zo een van de vele miscasts van afgelopen zomer te zijn.

