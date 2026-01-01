Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan Leko ruilde in december 2025 plots KAA Gent in voor Club Brugge. Een overstap waar heel wat inkt is over gevloeid. Ook Hein Vanhaezebrouck heeft nog eens stevig geprikt naar de coach in het eindejaarsoverzicht.

"Ik weet nog dat AA Gent een half jaar geleden aankondigde dat ze met Ivan Leko op de lange termijn gingen werken. Toen al heb ik gezegd: ‘de woorden ‘Leko’ en ‘lange termijn’ in één zin? Alleen bij Club Brugge is hij twee jaar gebleven."

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck kwamen uit

"Elders werd hij ontslagen of stapte hij zelf op. Of vluchtte hij voor Operatie Propere Handen naar het buitenland", opende Hein Vanhaezebrouck zijn analyse over Leko in het eindejaarsoverzicht in Het Nieuwsblad.

Daarmee verwees hij meteen naar zijn profetische woorden van eerder dit jaar, waarover we eerder ook al eens een bericht hadden geschreven. Toch wil dat niet meteen zeggen dat er een slechte verhouding is tussen beiden.

Rechtstreekse overstap van Gent naar Club Brugge uit den boze

Vanhaezebrouck zegt dat hij en Leko een goede band hebben en dat ze in 2025 zelfs nog samen hadden gezeten. Toen merkte Leko op dat elke beslissing die hij wilde nemen die leek op wat Vanhaezebrouck ooit wilde werd afgeschoten bij Gent.

Lees ook... Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels
"Ze zijn allemaal tegen u, zegde hij. Elk voorstel dat hij deed en dat neigde naar mijn aanpak, werd weggeveegd. Sowieso ga je niet rechtstreeks van Gent naar Brugge. Zoals ik nooit van Kortrijk naar Waregem zou gaan", aldus nog Vanhaezebrouck.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Ivan Leko
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

14:30
Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

13:00
1
Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

14:00
Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk Analyse

Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk

09:20
Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

13:30
Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

11:20
3
Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

12:40
'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

10:40
2
Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer? De derde helft

Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer?

12:00
Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

11:40
Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

10:00
DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

11:00
DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

10:20
Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

09:40
Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

31/12/2025
12
It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

20:00
7
🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

19:30
'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

31/12/2025
Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

18:30
2
Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

19:00
🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

18:00
1
Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

17:00
4
Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

17:30
DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

15:00
2
Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

31/12/2025
1
De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

16:31
Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

15:30
'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

16:00
Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

31/12/2025
11
Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

31/12/2025
DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

31/12/2025
5
Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

31/12/2025
Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

31/12/2025
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

31/12/2025
Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

31/12/2025
Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

31/12/2025
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over 'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar' André Coenen André Coenen over 'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los Boktor Boktor over Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels Andreas2962 Andreas2962 over Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij" Andreas2962 Andreas2962 over It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant Johnnie Walker Johnnie Walker over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' sarah. sarah. over Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België" Blackadder Blackadder over Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste -URKO -URKO over 🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved