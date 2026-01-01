Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Ivan Leko ruilde in december 2025 plots KAA Gent in voor Club Brugge. Een overstap waar heel wat inkt is over gevloeid. Ook Hein Vanhaezebrouck heeft nog eens stevig geprikt naar de coach in het eindejaarsoverzicht.

"Ik weet nog dat AA Gent een half jaar geleden aankondigde dat ze met Ivan Leko op de lange termijn gingen werken. Toen al heb ik gezegd: ‘de woorden ‘Leko’ en ‘lange termijn’ in één zin? Alleen bij Club Brugge is hij twee jaar gebleven."

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck kwamen uit

"Elders werd hij ontslagen of stapte hij zelf op. Of vluchtte hij voor Operatie Propere Handen naar het buitenland", opende Hein Vanhaezebrouck zijn analyse over Leko in het eindejaarsoverzicht in Het Nieuwsblad.

Daarmee verwees hij meteen naar zijn profetische woorden van eerder dit jaar, waarover we eerder ook al eens een bericht hadden geschreven. Toch wil dat niet meteen zeggen dat er een slechte verhouding is tussen beiden.

Rechtstreekse overstap van Gent naar Club Brugge uit den boze

Vanhaezebrouck zegt dat hij en Leko een goede band hebben en dat ze in 2025 zelfs nog samen hadden gezeten. Toen merkte Leko op dat elke beslissing die hij wilde nemen die leek op wat Vanhaezebrouck ooit wilde werd afgeschoten bij Gent.

"Ze zijn allemaal tegen u, zegde hij. Elk voorstel dat hij deed en dat neigde naar mijn aanpak, werd weggeveegd. Sowieso ga je niet rechtstreeks van Gent naar Brugge. Zoals ik nooit van Kortrijk naar Waregem zou gaan", aldus nog Vanhaezebrouck.