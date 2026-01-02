'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

Hij is gegeerd door de grootste Europese clubs en nu zou Joel Ordoñez zijn wens hebben geuit om naar Liverpool te verhuizen, dat ook geïnteresseerd is in zijn diensten. De Reds zouden bijna... 50 miljoen euro aan Club Brugge kunnen bieden.

Charles De Ketelaere, verkocht aan AC Milan voor 37,5 miljoen euro, zal binnenkort waarschijnlijk niet meer de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Jupiler Pro League zijn. Die kans wordt steedds groter.

Club Brugge is al verantwoordelijk voor de drie grootste verkopen van de Belgische competitie met De Ketelaere, Ardon Jashari (36 miljoen euro) en Igor Thiago (33 miljoen euro), maar het kan de komende weken een nieuwe mijlpaal bereiken door een speler te verkopen voor bijna… 50 miljoen euro.

🚨 Liverpool are set to sign Club Brugge's Ecuador defender Joel Ordóñez in January for a fee of up to £43M.



Chelsea have pulled out of the race to secure his services.



The initial fee is closer to £35M with £8M in add-ons.



It's no secret that Liverpool looked to bring in an… pic.twitter.com/uYpERALO5I — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 2, 2026

Volgens The Mirror zou Liverpool bereid zijn dit bedrag neer te leggen voor de Ecuadoriaanse centrale verdediger Joel Ordoñez. Gevolgd door vele grote Europese clubs, zou Ordoñez zijn voorkeur hebben uitgesproken om naar Anfield Road te verhuizen, waar sinds de zomer naar een centrale verdediger wordt gezocht.

Liverpool biedt 50 miljoen voor Joel Ordoñez!

Het door Liverpool overwogen bod zou 35 miljoen pond zijn, oftewel 40 miljoen euro, met bonussen die kunnen oplopen tot 10 miljoen euro. Een voorstel dat moeilijk te weigeren is voor een speler die op Transfermarkt op 28 miljoen euro wordt geschat.





Club Brugge, bekend als een veeleisende club in het zaken doen na de dossiers van Ardon Jashari en… Joel Ordoñez, zal deze keer waarschijnlijk niet al te kieskeurig zijn bij een dergelijk bod als het de komende dagen concreet wordt. Het zou een recordbedrag zijn voor een speler uit de Pro League, net als de aanstaande verkoop van Christos Tzolis, die een vergelijkbaar bedrag zou moeten opleveren komende zomer.