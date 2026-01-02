'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'
Word fan van Club Brugge! 5854

Hij is gegeerd door de grootste Europese clubs en nu zou Joel Ordoñez zijn wens hebben geuit om naar Liverpool te verhuizen, dat ook geïnteresseerd is in zijn diensten. De Reds zouden bijna... 50 miljoen euro aan Club Brugge kunnen bieden.

Charles De Ketelaere, verkocht aan AC Milan voor 37,5 miljoen euro, zal binnenkort waarschijnlijk niet meer de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Jupiler Pro League zijn. Die kans wordt steedds groter.

Club Brugge is al verantwoordelijk voor de drie grootste verkopen van de Belgische competitie met De Ketelaere, Ardon Jashari (36 miljoen euro) en Igor Thiago (33 miljoen euro), maar het kan de komende weken een nieuwe mijlpaal bereiken door een speler te verkopen voor bijna… 50 miljoen euro.

Volgens The Mirror zou Liverpool bereid zijn dit bedrag neer te leggen voor de Ecuadoriaanse centrale verdediger Joel Ordoñez. Gevolgd door vele grote Europese clubs, zou Ordoñez zijn voorkeur hebben uitgesproken om naar Anfield Road te verhuizen, waar sinds de zomer naar een centrale verdediger wordt gezocht.

Liverpool biedt 50 miljoen voor Joel Ordoñez!

Het door Liverpool overwogen bod zou 35 miljoen pond zijn, oftewel 40 miljoen euro, met bonussen die kunnen oplopen tot 10 miljoen euro. Een voorstel dat moeilijk te weigeren is voor een speler die op Transfermarkt op 28 miljoen euro wordt geschat.

Club Brugge, bekend als een veeleisende club in het zaken doen na de dossiers van Ardon Jashari en… Joel Ordoñez, zal deze keer waarschijnlijk niet al te kieskeurig zijn bij een dergelijk bod als het de komende dagen concreet wordt. Het zou een recordbedrag zijn voor een speler uit de Pro League, net als de aanstaande verkoop van Christos Tzolis, die een vergelijkbaar bedrag zou moeten opleveren komende zomer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Joel Ordonez

Meer nieuws

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Praet

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Praet

09:40
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

08:20
'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

09:20
DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

09:00
Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

08:40
Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

08:00
'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

07:40
Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

07:20
Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

06:30
'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

23:00
Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

22:30
'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

22:00
7
Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

21:40
'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

21:20
1
Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

11:20
9
'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

21:00
1
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

20:00
Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

19:40
'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

19:20
1
"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

19:00
Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

18:30
9
'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

18:00
Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

16:30
7
📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

17:40
1
📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

17:20
"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

17:00
Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

16:00
'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

15:30
Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

15:00
De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

14:30
Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

12:20
22

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Toby Wong Toby Wong over 'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?' André Coenen André Coenen over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" King of Highbury King of Highbury over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Vital Verheyen Vital Verheyen over Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels Geert66 Geert66 over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer Erwin Wille Erwin Wille over DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI Philipdesmet Philipdesmet over 📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg storfstievel storfstievel over 'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi' Timmy89 Timmy89 over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' Jasperd Jasperd over 'Sterkhouder Sint-Truiden genoemd bij LaLiga-club' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved