Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

Voorlopig heeft de Pro League zijn slag thuisgehaald tegen DAZN. Daardoor zijn er ook de komende maanden uitzendingen te zien op televisie van het Belgisch voetbal. Alleen is er natuurlijk nog geen oplossing op definitieve basis.

Nog geen 'micdrop' vanuit DAZN voorlopig. Na de beslissing van CEPANI dat het bedrijf de wedstrijden van de Pro League moet blijven uitzenden én moet blijven betalen, kwam er vanuit DAZN ook een pittige reactie meteen.

Wat brengt de lente van 2026?

“Het is belangrijk te benadrukken dat deze bewarende maatregelen, inclusief tussentijdse betalingen, geen afbreuk doen aan het juridische standpunt van DAZN in het lopende geschil met de Pro League", klonk het bij Massimo D’Amario, CEO van DAZN België.

In La Dernière Heure zijn nu ook de volgende stappen onder de loep genomen. Daarbij is duidelijk dat er nu ook nog een uitspraak ten gronde moet komen over de zaak, want tot nu toe ging het over snelarbitrage en een voorlopige maatregel.

Nog geen uitspraak ten gronde

Er wordt door de franstalige krant verwacht dat er in de lente een definitieve uitspraak zal zijn of moet komen. Dan gaan we meteen meer weten en weten we ook wat er richting het seizoen 2026-2027 onder meer moet gaan gebeuren.



DAZN heeft beloofd dat het sowieso tot het einde van het seizoen zal uitzenden, maar mogelijk moeten de clubs wel later nog het geld dat ze nu opnieuw moeten krijgen van DAZN alsnog terugbetalen. En zo blijft het toch afwachten wat er gaat gebeuren.