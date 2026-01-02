Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

Club Brugge is nog steeds in de running om Rafa Silva naar België halen. De Portugese aanvaller zag een transfer naar Olympia aanvankelijk ook zitten, al is er ondertussen wel al een andere ploeg op de proppen gekomen. En in Turkije wordt hij ondertussen ... gepest.

Dévy Rigaux herhaalde de voorbije maanden meermaals dat een extra spits géén prioriteit is. Toch was Club Brugge achter de schermen aan het werken aan een inkomende transfer. Rafa Silva stond én staat nog steeds nadrukkelijk op de radar van blauw-zwart.

De 32-jarige Portugees wil absoluut vertrekken bij Besiktas JK en heeft een formeel transferverzoek ingediend bij de club. Besiktas wil hem niet zomaar laten gaan, al klinken er ondertussen geluiden dat hij wordt buiten gepest bij zijn team.

Prijskaartje van... tien miljoen euro?

De Turkse topclub had een prijskaartje van tien miljoen euro rond zijn nek gehangen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vijf miljoen euro. Ondertussen zouden ze hem verplichten om rond vier uur 's ochtends al te komen trainen.

Er zou ondertussen al een onderzoek zijn ingesteld bij de FIFA rond de situatie van Rafa Silva bij de Turken. Toch lijkt het niet meer dan logisch dat de speler zo snel mogelijk andere oorden zou gaan opzoeken.



Ook SL Benfica wil Silva terug naar Portugal halen. Daar speelde hij al tussen 2016 en 2024 en dus is dat een te duchten concurrent voor de speler die ooit nog dertig miljoen euro waard was. Het laatste woord is nog niet gezegd over de zaak.