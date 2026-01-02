Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge is nog steeds in de running om Rafa Silva naar België halen. De Portugese aanvaller zag een transfer naar Olympia aanvankelijk ook zitten, al is er ondertussen wel al een andere ploeg op de proppen gekomen. En in Turkije wordt hij ondertussen ... gepest.

Dévy Rigaux herhaalde de voorbije maanden meermaals dat een extra spits géén prioriteit is. Toch was Club Brugge achter de schermen aan het werken aan een inkomende transfer. Rafa Silva stond én staat nog steeds nadrukkelijk op de radar van blauw-zwart.

De 32-jarige Portugees wil absoluut vertrekken bij Besiktas JK en heeft een formeel transferverzoek ingediend bij de club. Besiktas wil hem niet zomaar laten gaan, al klinken er ondertussen geluiden dat hij wordt buiten gepest bij zijn team.

Prijskaartje van... tien miljoen euro?

De Turkse topclub had een prijskaartje van tien miljoen euro rond zijn nek gehangen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vijf miljoen euro. Ondertussen zouden ze hem verplichten om rond vier uur 's ochtends al te komen trainen.

Er zou ondertussen al een onderzoek zijn ingesteld bij de FIFA rond de situatie van Rafa Silva bij de Turken. Toch lijkt het niet meer dan logisch dat de speler zo snel mogelijk andere oorden zou gaan opzoeken.


Ook SL Benfica wil Silva terug naar Portugal halen. Daar speelde hij al tussen 2016 en 2024 en dus is dat een te duchten concurrent voor de speler die ooit nog dertig miljoen euro waard was. Het laatste woord is nog niet gezegd over de zaak.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Besiktas
Rafa Silva

Meer nieuws

Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

14:00
'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

12:46
1
'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

10:00
8
KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

13:30
Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

12:00
Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

13:02
Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

12:20
1
De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Analyse

De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig

11:40
3
Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

07:00
'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

11:00
1
'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Praet

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Praet

09:40
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
2
Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

08:20
'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

09:20
3
DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

09:00
Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

08:40
1
Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

08:00
'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

07:40
Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

07:20
Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

06:30
'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

23:00
Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

22:30
'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

22:00
7
Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

21:40
'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

21:20
2
'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

21:00
1
'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

20:00
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
1
Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

19:40
'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

19:20
1
"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

19:00
Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

18:30
17
'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

18:00
Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

16:30
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 17
Kocaelispor Kocaelispor 2-1 Antalyaspor Antalyaspor
Konyaspor Konyaspor 1-1 Kayserispor Kayserispor
Eyüpspor Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe Fenerbahçe
Besiktas Besiktas 1-0 Rizespor Rizespor
Alanyaspor Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Galatasaray Galatasaray 3-0 Kasimpasa Kasimpasa
Göztepe Göztepe 2-0 Samsunspor Samsunspor
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 5-1 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Genclerbirligi Genclerbirligi 4-3 Trabzonspor Trabzonspor

Nieuwste reacties

Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Dirk1897 Dirk1897 over Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..." King of Highbury King of Highbury over 'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken' FCB vo altijd FCB vo altijd over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Borak Borak over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" Impala Impala over Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst Impala Impala over 'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen' Teswadates Teswadates over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' Jasperd Jasperd over 'Club Brugge neemt twee jonkies mee op winterstage' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved