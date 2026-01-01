Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

De discussie over een mogelijk nieuw stadion voor Anderlecht blijft actueel. Michael Verschueren licht toe hoe de club naar de toekomst kijkt en welke prioriteiten vooropstaan.

Huidige infrastructuur en vergelijking met andere clubs

Volgens Verschueren beschikt Anderlecht vandaag nog steeds over een stadion dat aan hoge standaarden voldoet. “We hebben nog altijd het beste voetbalstadion van België”, vertelt hij meteen in Het Laatste Nieuws.

“Ik ken geen enkel dat beter is. Op Standard is er ook veel sfeer, net als op Antwerp met die nieuwe tribune, maar die hoeken zijn open. Dat is toch niet hetzelfde.” Daarmee benadrukt hij dat de bestaande infrastructuur volgens hem nog steeds competitief is.

De club volgt wel de evoluties in het Belgische voetbal en bekijkt welke aanpassingen op termijn nodig kunnen zijn. De vergelijking met andere stadions toont dat sfeer en capaciteit belangrijke factoren blijven.

Mogelijke uitbreiding of verhuis

Verschueren erkent dat bijkomende ruimte voordelen kan bieden. “Natuurlijk, als je uw inkomsten uit ticketing wil verhogen en de verbintenis met je fans wil vergroten, dan heb je meer ruimte nodig. Of dat dan op de huidige locatie is of elders, dat hangt van de haalbaarheid van het dossier af.” De club onderzoekt dus verschillende scenario’s zonder zich vast te pinnen op één locatie.

De financiële en logistieke haalbaarheid spelen daarbij een doorslaggevende rol. Een beslissing hangt af van de mogelijkheden die zich in de komende jaren aandienen.





Sportieve prioriteiten

Ondanks de stadiondiscussie blijft de sportieve ambitie centraal staan. “De prioriteit is om zo snel mogelijk opnieuw prijzen te winnen. Duurt dat nog twee of drie jaar, we don’t know... Ik zal in elk geval geen open brief meer schrijven”, geeft hij nog mee.