Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Aan het einde van zijn contract bij Antwerp zou Dennis Praet een nieuw contract van twee jaar kunnen tekenen, maar hij zal een aanzienlijke salarisverlaging moeten accepteren. De 31-jarige middenvelder staat op een keerpunt in zijn carrière.

Hij was opnieuw afwezig in de selectie tijdens de wedstrijd tegen Zulte Waregem vanwege een kleine terugslag van zijn blessure aan de enkel na 22 minuten te hebben gespeeld in de vorige wedstrijd tegen Anderlecht. Ondertussen bevindt Dennis Praet zich op een belangrijk moment in zijn carrière.

Belangrijk moment in carrière voor Dennis Praet

Op 31-jarige leeftijd loopt het contract van de middenvelder bij Antwerp af, de club waar hij zich in september 2024 transfervrij bij heeft aangesloten na het einde van zijn avontuur bij Leicester. De voormalige Rode Duivel (15 selecties) kan nog een belangrijke rol spelen, zoveel is duidelijk.

Maar hij kost Antwerp te veel geld. Zijn salaris behoort (logischerwijze?) tot de hoogste in de kleedkamer, maar volgens de Gazet van Antwerpen wil The Great Old het contract niet verlengen onder de huidige voorwaarden.

Om bij Antwerp te blijven, zal Dennis Praet akkoord moeten gaan met een salarisverlaging

Dennis Praet zou op de Bosuil kunnen blijven en een nieuw contract voor twee jaar tekenen, wat hem zekerheid voor de toekomst zou geven, maar hij zou dan wel akkoord moeten gaan met een aanzienlijke salarisverlaging.



De besprekingen zijn aan de gang en de komende weken zullen uiteraard belangrijk zijn. Praet kan namelijk snel vertrekken als de onderhandelingen mislukken, of hij kan zijn toekomst in de stad Antwerpen veiligstellen en een van de steunpilaren van de kleedkamer blijven.